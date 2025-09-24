Παλαιστίνιος χτύπησε περαστικό με μπουκάλι και δάγκωσε αστυνομικό στο κέντρο της Αθήνας

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Αθήνας την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, όταν ένας 24χρονος Παλαιστίνιος έχοντας πάνω του δύο ψαλίδια και πέντε μαχαίρια, επιτέθηκε σε ανυποψίαστους περαστικούς.

Σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, αρχικά ο νεαρός επιτέθηκε σε έναν άνδρα στην οδό Μάρνης γύρω στις 20:00, όπου τον χτύπησε με γυάλινο μπουκάλι στο κεφάλι μέχρι να τον αφήσει αναίσθητο και του άρπαξε τσαντάκι με χρήματα. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Δύο ώρες μετά, περίπου στις 22:00, ο δράστης εντοπίστηκε στην περιοχή της Ομόνοιας, όταν ετοιμαζόταν να επιτεθεί με ψαλίδι σε μια γυναίκα. Αντιλαμβανόμενος την παρουσία αστυνομικών, αντέδρασε βίαια. Αρχικά δάγκωσε στο πόδι έναν αστυνομικό και κλώτσησε έναν άλλον στο κράνος.

Τελικά συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, βαριές και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις του νόμου περί όπλων.