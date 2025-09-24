«Το σπίτι σας κινδυνεύει να αρπάξει φωτιά»: Το νέο κόλπο απατεώνων για να κλέβουν ανυποψίαστους

Μια νέα μορφή απάτης με πρόφαση τη ΔΕΗ χρησιμοποιούν επιτήδειοι προκειμένου να αρπάξουν χρήματα και τιμαλφή από τα θύματά τους.

Το «είμαστε από τη ΔΕΗ» είναι πλέον... «πολυφορεμένη» έκφραση για όσους απατεώνες επιδιώκουν πρόσβαση στα σπίτια των πιθανών θυμάτων τους. Ωστόσο, επειδή οι πολίτες είναι πια υποψιασμένοι, αυτό το «απλό» ψέμμα δεν είναι αποτελεσματικό γι' αυτούς κι έτσι εξελλίσσουν τις μεθόδους τους, εφευρίσκοντας πολυπλοκότερα σενάρια για να πείσουν να ανοίξει η πόρτα ώστε να υλοποιήσουν την απάτη τους.

Θύμα μιας τέτοιας επίθεσης, που μίλησε στο Newsbomb.gr, περιγράφει πώς οι δράστες κατόρθωσαν να την εξαπατήσουν.

Λίγες ημέρες αφότου είχε διαπιστώσει πιθανό πρόβλημα στο ηλεκτρικό ρεύμα του σπιτιού της, χτύπησε το σταθερό της τηλέφωνο, από άγνωστο αριθμό. Η ίδια τονίζει πως ήταν υποψιασμένη και πως αποφεύγει να απαντά σε τηλέφωνα όταν δεν γνωρίζει αυτόν που την καλεί - ωστόσο εκείνη τη στιγμή, αποφάσισε διαφορετικά.

Η άγνωστη φωνή στο τηλέφωνο παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος του ΔΕΔΔΗΕ και ενημέρωσε πως υπάρχει βλάβη στο δίκτυο, ζητώντας να μάθει αν η ένοικος είχε αντιληφθεί κάτι. Η ίδια, έχοντας στον νου της πως όντως κάτι δεν πήγαινε καλά με το ρεύμα στο σπίτι, συνέχισε την κλήση. Ο άγνωστος τότε της ζήτησε να κάνει διάφορες δοκιμές ώστε να ελέγξει, δήθεν, το είδος της βλάβης.

Πράγματι, ο απατεώνας επιχείρησε διεξοδικά, υπομονετικά και με επιμονή να παραπλανήσει το θύμα του. Όπως περιγράφει η γυναίκα, επί πολλή ώρα της ζητούσε να κάνει διάφορες δοκιμές στα ηλεκτρικά του σπιτιού - να ανοιγοκλείνει τον θερμοσίφωνα ή ακόμη και να βράζει νερό σε κατσαρόλα, δήθεν για να δοκιμάσει την τάση στην ηλεκτρική κουζίνα.

«Μεταξύ άλλων, μου ζήτησε να ανοίξω το μάτι της κουζίνας στο "3" και να βάλω πάνω μια κατσαρόλα με δύο ποτήρια νερό μέσα για να δω αν θα βράσει. Πράγματι, όταν έβρασε το νερό, μου είπε "πάμε πολύ καλά, μάλλον θα τη γλιτώσετε", προφανώς για να με καθησυχάσει», περιγράφει η γυναίκα στο Newsbomb.gr.

Αφού πέρασε αρκετή ώρα σε αυτό το μοτίβο, με δήθεν δοκιμές των ηλεκτρικών σε όλο το σπίτι, η άγνωστη φωνή στο τηλέφωνο απεφάνθη πως «όλα ήταν καλά» - Αλλά, πριν κλείσει το τηλέφωνο, αναφώνησε «Ω! Όχι, όχι, υπάρχει σοβαρό θέμα σε όλη την περιοχή και το σπίτι σας είναι στο επίκεντρο, κινδυνεύει άμεσα να αρπάξει φωτιά. Παρακαλώ, πάρτε ό,τι μπορείτε και φύγετε άμεσα από τον χώρο ώστε να έρθουμε να αποτρέψουμε το κακό. Σε 5' θα σας ξανακαλέσουμε για να εκκενώσετε τον χώρο»!

Μετά από ώρα παραπλάνησης, η γυναίκα δεν μπόρεσε να διακρίνει πως η σκέψη αυτή είναι μάλλον παράλογη και πράγματι, άρπαξε την τσάντα της, έβαλε μέσα όσα τιμαλφή και περί τα 1000 ευρώ μετρητά που είχε στο σπίτι και όταν το τηλέφωνο ξαναχτύπησε, ετοιμάστηκε να εγκαταλείψει το διαμέρισμα.

Ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού της, ένας άνδρας 30-35 ετών ανέβαινε τις σκάλες, της άρπαξε την τσάντα από τα χέρια κι εκστόμισε ακόμη ένα ψέμμα: «Θα σας τη φέρω σε μια ώρα» - μήπως και δεν ειδοποιηθεί η αστυνομία... Η ηλικιωμένη γυναίκα δεν μπόρεσε παρά να καλέσει τους γείτονές της σε βοήθεια, προλαβαίνοντας μόνο «να μπλοκάρει» τις τραπεζικές της κάρτες.

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης

Για το είδος της απάτης αυτής είναι ενήμερη η Ελληνική Αστυνομία, ενώ όπως φαίνεται οι απατεώνες ενίοτε ζητούν και βιντεοκλήση με τα θύματα, δήθεν για να ελέγξουν τον ηλεκτρολογικό πίνακα του σπιτιού.

Σήμερα Τετάρτη, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Τα μέλης φαίνεται πως διέπτραταν απάτες υποδυόμενοι εκπροσώπους δημόσιων οργανισμών, όπως ο ΔΕΔΔΗΕ, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται.

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των πελατών του, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αυξημένα περιστατικά εξαπάτησης από πρόσωπα που παρουσιάζονται ψευδώς ως υπάλληλοι ή εκπρόσωποι της Εταιρείας. Συνιστά σε όσους δεχτούν παρόμοια κλήση να μην κοινοποιούν προσωπικά στοιχεία και να μην προγραμματίζουν καμία συνάντηση.

Για οποιαδήποτε αμφιβολία, οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με το τηλεφωνικό κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ στο 800 400 4000.

Διαβάστε επίσης