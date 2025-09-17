Χρησιμοποιούν τον ΕΟΠΥΥ για ψηφιακή απάτη - Τα τρία σημεία για να την αντιληφθείτε

Ο ΕΟΠΥΥ προειδοποιεί τους πολίτες για νέο κύμα ηλεκτρονικής απάτης (phishing), μέσω παραπλανητικών e-mail που εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις του Οργανισμού και υπόσχονται επιστροφή χρημάτων.

Στόχος των δραστών είναι η υποκλοπή τραπεζικών κωδικών και προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, τα απατηλά μηνύματα παρουσιάζουν τρία βασικά χαρακτηριστικά:

Ψεύτικος αποστολέας: Οι διευθύνσεις e-mail δεν είναι ποτέ επίσημες του ΕΟΠΥΥ. Οι πραγματικές καταλήγουν σε @eopyy.gov.gr, ενώ οι ψεύτικες χρησιμοποιούν επεκτάσεις όπως @client.com, @outlook.com, @gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.gr κ.ά. Γενική προσφώνηση: Το μήνυμα ξεκινά με φράσεις τύπου «Αγαπητέ/ή ασφαλισμένε/η», αντί για το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη. Αίτημα για στοιχεία με αίσθηση επείγοντος: Ζητείται η επιβεβαίωση προσωπικών ή τραπεζικών δεδομένων μέσω συνδέσμου, συνοδευόμενη από πίεση να ενεργήσει ο πολίτης άμεσα.

Οδηγίες προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ

Ο Οργανισμός καλεί τους πολίτες να:

Μην πατούν σε συνδέσμους που περιλαμβάνονται στα μηνύματα.

Μην απαντούν στα e-mail και να τα διαγράφουν αμέσως.

Σε περίπτωση που έχουν καταχωρήσει στοιχεία, να επικοινωνήσουν άμεσα με την τράπεζα, να αλλάξουν όλους τους κωδικούς πρόσβασης (e-banking, email, άλλες υπηρεσίες) και να παρακολουθούν τις κινήσεις των λογαριασμών τους.

Ο ΕΟΠΥΥ τονίζει ότι ουδέποτε ζητά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωση προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων και καλεί το κοινό να παραμένει σε εγρήγορση απέναντι σε τέτοιου είδους απόπειρες εξαπάτησης.

