«Ανοίξτε, κάνουμε ελέγχους για ραδιενέργεια» και της ξάφρισε 200.000 ευρώ – Απανωτά συμβάντα απάτης

Με το πρόσχημα ότι πραγματοποιεί «ελέγχους για ραδιενέργεια», άγνωστος δράστης κατάφερε να αποσπάσει από ηλικιωμένη γυναίκα 76 ετών μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας 20.000 ευρώ.

Η ανυποψίαστη γυναίκα άφησε έξω από την πόρτα της 10.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αντίστοιχης αξίας, πέφτοντας θύμα μίας καλά στημένης απάτης.

Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Μέσα σε λίγες ημέρες σημειώθηκαν ακόμη δύο παρόμοιες περιπτώσεις, με θύματα ηλικιωμένους, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.

Σε μία από αυτές, άνδρας που παρουσιάστηκε ως «υπάλληλος της ΔΕΔΔΗΕ» έπεισε 69χρονη να τον βάλει στο διαμέρισμά της. Αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη της, κατάφερε να αποσπάσει 200.000 ευρώ σε κοσμήματα και 8.000 ευρώ σε μετρητά, αποχωρώντας με συνολική λεία 208.000 ευρώ.

Σε άλλη υπόθεση, δράστης που συστήθηκε ως «λογιστής» έπεισε 77χρονη να του παραδώσει κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ και 2.000 ευρώ σε μετρητά.

Η Αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών, επισημαίνοντας ότι οι δράστες εκμεταλλεύονται την ευπιστία ηλικιωμένων, εμφανίζονται με επίσημο ή επαγγελματικό προφίλ και ζητούν μετρητά ή κοσμήματα για δήθεν ελέγχους, οφειλές ή «επείγοντα ζητήματα».