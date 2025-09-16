Νέα απάτη στο όνομα του ΕΦΚΑ: Πώς προσπαθούν να «αδειάσουν» λογαριασμούς

Συναγερμός έχει σημάνει η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, έπειτα από καταγγελίες πολιτών που δέχτηκαν παραπλανητικά μηνύματα και τηλεφωνήματα με στόχο την απόσπαση χρηματικών ποσών.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, απατεώνες αποστέλλουν e-mail ή επικοινωνούν τηλεφωνικά με ασφαλισμένους, παρουσιάζοντας ψευδώς ότι προέρχονται από τον ΕΦΚΑ. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, ενημέρωσαν πολίτες ότι δήθεν δικαιούνται επιστροφή χρημάτων, αλλά για να την λάβουν θα πρέπει πρώτα να καταθέσουν συγκεκριμένο ποσό σε λογαριασμό με κωδικό πληρωμής (RF).

Η τηλεφωνική γραμμή 1555 έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις με αντίστοιχες καταγγελίες, γεγονός που δείχνει ότι η μέθοδος αυτή εξαπάτησης εξαπλώνεται το τελευταίο διάστημα.

Ο ΕΦΚΑ τονίζει ότι τέτοιου είδους επικοινωνίες δεν είναι αληθινές και σε καμία περίπτωση δεν προέρχονται από τον Φορέα. Οι πολίτες καλούνται να μην ανοίγουν τους συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε ύποπτα μηνύματα, να μην δίνουν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς πρόσβασης ή αριθμούς καρτών, και φυσικά να μην πραγματοποιούν καμία συναλλαγή.

Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.efka.gov.gr ή της επίσημης εφαρμογής στο κινητό.

