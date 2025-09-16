Επεισόδιο στο νοσοκομείο του Αγρινίου: 30χρονος Ρομά γρονθοκόπησε γιατρό

Ο Ρομά μετά το επεισόδιο τράπηκε σε φυγή με τις Αρχές να τον αναζητούν

Newsbomb

Επεισόδιο στο νοσοκομείο του Αγρινίου: 30χρονος Ρομά γρονθοκόπησε γιατρό
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρό επεισόδιο στο νοσοκομείο του Αγρινίου, τα ξημερώματα της Τρίτης, προκάλεσε ένας 30χρονος.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, πρόκειται για 30χρονο Ρομά, ο οποίος περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, μετέβη σε κατάσταση μέθης και ελαφρά τραυματισμένος στο χέρι στα επείγοντα του νοσοκομείου.

Εκεί ένας 45χρονος γιατρός ανέλαβε να τον φροντίσει και να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες.

Όμως, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται ο 30χρονος επιτέθηκε στον 45χρονο ιατρό, χτυπώντας τον με γροθιές στο πρόσωπο.

Αμέσως μετά το επεισόδιο ο δράστης διέφυγε και έκτοτε οι αστυνομικοί τον αναζητούν, ενώ όπως αναφέρει το τοπικό μέσο ενημερώσης, ο 30χρονος φέρεται να έχει απασχολήσει πολλές φορές Αστυνομία και Δικαιοσύνη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:45LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη για το ενδεχόμενο επιστροφής στην τηλεόραση: «Θέλω να αφοσιωθώ στο παιδάκι μου»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη στο όνομα του ΕΦΚΑ: Πώς προσπαθούν να «αδειάσουν» λογαριασμούς

23:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ποδόσφαιρο: Πέθανε στα 42 του ο σπουδαίος Ντέγιαν Μιλοβάνοβιτς

23:27ΥΓΕΙΑ

Η μεσογειακή διατροφή μπορεί να μειώσει την ουλίτιδα, προκύπτει από έρευνα

23:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Σέβομαι την Τουρκία, συγγνώμη» - Η απάντηση για τα απρεπή σχόλια και η φωτογραφία αγκαλιά με τον Σενγκούν

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κυκλοφορούσε ελεύθερος έχοντας καταδίκες πάνω από 11 χρόνια

23:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Η ανακοίνωση της «Ένωσης» για την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών στο Αιγάλεω

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Ένα πραγματικό αμερικανικό είδωλο» - Το αντίο από Μπαντέρας, Κλίντον και Κέρτις

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Μαθήματα συναρμολόγησης, προγραμματισμού και χειρισμού drones για παιδιά άνω των 10 ετών

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Δικαιολογημένο» το πλήγμα στη Ντόχα - Το Κατάρ χρηματοδοτεί τη Χαμάς

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Νέο διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης (18/9)

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο στο νοσοκομείο του Αγρινίου: 30χρονος Ρομά γρονθοκόπησε γιατρό που του παρείχε τις πρώτες βοήθειες

22:42LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Ο Νίκος Καρβέλας είναι μέσα μου»

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Παλαιόπολη Άνδρου - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

22:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Κατανοούμε τη στεναχώρια» - ΠΑΕ και ποδοσφαιριστές ζήτησαν τη στήριξη του κόσμου

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Κόλαση» στην πόλη - Με κάθε τρόπο εκκενώνουν οι Παλαιστίνιοι - Πουλάνε τα πάντα για να μετακινηθούν λίγα χιλιόμετρα

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ήρθε από την Κεφαλονιά για απάτες, αλλά βρήκε τον… μάστορά της - Συνελήφθη 26χρονη

22:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 44χρονος ιερόσυλος που «άνοιγε» εκκλησίες

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (16/9/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.600.000 ευρώ

22:03ΕΛΛΑΔΑ

Διαγωνισμός μαντινάδας στο Ρέθυμνο: Μια γιορτή για την τρίτη ηλικία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Σέβομαι την Τουρκία, συγγνώμη» - Η απάντηση για τα απρεπή σχόλια και η φωτογραφία αγκαλιά με τον Σενγκούν

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Διανομέας δάγκωσε και έκοψε το δάχτυλο οδηγού για μια θέση πάρκιγνκ

20:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Αυτός είναι ο 32χρονος που συνελήφθη για επιθέσεις σε ανήλικες και 58χρονη

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Κόντρα Πάπα-Έλον Μασκ: Παράδειγμα πλούτου που «υπονομεύει την αξία της ανθρώπινης ζωής» - Σκληρή απάντηση του δισεκατομμυριούχου

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Συγκλονιστικό βίντεο από την επίθεση αρκούδας στον ορειβάτη - Η στιγμή που πέφτει στον γκρεμό

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

23:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ποδόσφαιρο: Πέθανε στα 42 του ο σπουδαίος Ντέγιαν Μιλοβάνοβιτς

19:39ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έντονη αψιμαχία Τραμπ με Αυστραλό δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο - Βίντεο

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Κόλαση» στην πόλη - Με κάθε τρόπο εκκενώνουν οι Παλαιστίνιοι - Πουλάνε τα πάντα για να μετακινηθούν λίγα χιλιόμετρα

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά του υπόπτου για τη δολοφονία, Τάιλερ Ρόμπινσον - Ο εισαγγελέας ζητά τη θανατική ποινή

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Συμμορίες στρατολογούν ανήλικα κορίτσια ως δολοφόνους - «Διψούν για αίμα»

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερντ Ρέντφορντ: Το «χρυσό αγόρι» του Χόλιγουντ δεν είναι πια εδώ - Οι ρόλοι που έγραψαν ιστορία

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας χάθηκε στα Ιμαλάια για 9 ημέρες ενώ έκανε πεζοπορία - Ο απίστευτος τρόπος διάσωσής του

23:45LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη για το ενδεχόμενο επιστροφής στην τηλεόραση: «Θέλω να αφοσιωθώ στο παιδάκι μου»

11:17ΕΘΝΙΚΑ

Δημήτριος Βακεντής: Ποιος είναι ο νέος διοικητής ΑΣΔΕΝ

20:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: H FIBA αποθεώνει τον Greek Freak με ένα βίντεο 9 λεπτών

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Ένα πραγματικό αμερικανικό είδωλο» - Το αντίο από Μπαντέρας, Κλίντον και Κέρτις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ