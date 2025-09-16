Επεισόδιο στο νοσοκομείο του Αγρινίου: 30χρονος Ρομά γρονθοκόπησε γιατρό

Σοβαρό επεισόδιο στο νοσοκομείο του Αγρινίου, τα ξημερώματα της Τρίτης, προκάλεσε ένας 30χρονος.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, πρόκειται για 30χρονο Ρομά, ο οποίος περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, μετέβη σε κατάσταση μέθης και ελαφρά τραυματισμένος στο χέρι στα επείγοντα του νοσοκομείου.

Εκεί ένας 45χρονος γιατρός ανέλαβε να τον φροντίσει και να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες.

Όμως, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται ο 30χρονος επιτέθηκε στον 45χρονο ιατρό, χτυπώντας τον με γροθιές στο πρόσωπο.

Αμέσως μετά το επεισόδιο ο δράστης διέφυγε και έκτοτε οι αστυνομικοί τον αναζητούν, ενώ όπως αναφέρει το τοπικό μέσο ενημερώσης, ο 30χρονος φέρεται να έχει απασχολήσει πολλές φορές Αστυνομία και Δικαιοσύνη.

