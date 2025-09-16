Φωκίδα: Έσκαψαν τούνελ 12 μέτρων κοντά σε αρχαιολογικό χώρο - Δύο συλλήψεις

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς - Κατασχέθηκαν πληθώρα σκαπτικών εργαλείων

Δύο άνδρες συνελήφθησαν το απόγευμα της Παρασκευής (12/9) σε περιοχή τη Φωκίδας από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ευπαλίου, για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Όπως προέκυψε έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και διενέργεια εκτεταμένων ερευνών στην ευρύτερη περιοχή, οι συλληφθέντες κατελήφθησαν σε αγροτεμάχιο μη ιδιοκτησίας τους, να έχουν προβεί σε εργασίες εκσκαφής με τη δημιουργία κάθετου τούνελ.

Κατά την επιτόπια έρευνα διαπιστώθηκε η διάνοιξη κάθετου τούνελ, υπό τη μορφή σπηλαίου, βάθους περίπου -12- μέτρων, με τη διαμόρφωση οριζόντιων επιπέδων, το οποίο υποστηριζόταν με μεταλλικά υποστυλώματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, παράλληλα διαπιστώθηκε η ύπαρξη διαμορφωμένου συστήματος εξαερισμού, συστήματος άρδευσης για την άντληση όμβριων και υπόγειων υδάτων προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση του υπεδάφους, ηλεκτρικού αναβατορίου για την απομάκρυνση των αδρανών υλικών, πλήρους ηλεκτροδότηση του χώρου με χρήση λαμπτήρων σε όλο το βάθος του τούνελ καθώς και σκαπτικών εργαλείων (μηχανικά – ηλεκτρικά και χειρός).

Επίσης σε αυτοκίνητο που εντοπίστηκε στο σημείο, ιδιοκτησίας ενός εκ των συλληφθέντων, καθώς και στο χώρο της εκσκαφής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 4 μεταλλικά υποστυλώματα και ηλεκτρικά τρυπάνια (κομπρεσέρ),
  • διάφορα γεωργικά εργαλεία (φτυάρι, τσάπα, σκεπάρνι κ.λπ.),
  • ένα μέρος από σύστημα εξαερισμού και ηλεκτρικό αναβατόριο,
  • 9 εξαρτήματα (μύτες τρυπανιού) και καρότσι μεταφοράς,
  • ένα μέρος πλαστικού σωλήνα από το σύστημα άντλησης υδάτων,
  • μεταλλικοί κόφτες, μπαλαντέζες και πολύμπριζα,
  • ζεύγος γαντιών, φανός κεφαλής και φανός χειρός.

Επίσης, κατασχέθηκε το προαναφερόμενο Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, ως μέσο μεταφοράς εργαλείων και αδρανών υλικών, προερχομένων από την εκσκαφή.

Επιπλέον, σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες των ανωτέρω, βρέθηκαν -κατά περίπτωση- και κατασχέθηκαν μια φορητή ηλεκτρονική συσκευή, τα χρηματικά ποσά των -18.380- ευρώ, των -5.774- δολαρίων Η.Π.Α. και των -6.500- LEU Ρουμανίας, ένας ανιχνευτής μετάλλων και μία μεταλλική ράβδος – ανιχνευτής μετάλλων.

Για την υπόθεση, ενημερώθηκε η Εφορία Αρχαιοτήτων Φωκίδας, καθώς η τοποθεσία των εργασιών εκσκαφής βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από αρχαιολογικό χώρο της περιοχής.

Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας και παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν ενώπιον των Ανακριτικών Αρχών.

