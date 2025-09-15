Μουρτζούκου: Κατασχέθηκαν τα κινητά τηλέφωνα της μητέρας και της γιαγιάς του Παναγιωτάκη

Στη δημοσιότητα έρχονται νέες αποκαλύψεις σχετικά με την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου. Την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση των κινητών τηλεφώνων της μητέρας και της γιαγιάς του μικρού Παναγιώτη, στο πλαίσιο των ερευνών για το θάνατο του παιδιού.

Σύμφωνα με το Mega, η κίνηση αυτή αποτελεί συνέχεια της παρακολούθησης των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση της Αμαλιάδας από τις Αρχές.

Ο δικηγόρος της μητέρας του Παναγιωτάκη, Αναστάσιος Ντούγκας, δήλωσε ότι «θα αποδειχτεί περίτρανα ότι η Πόπη δεν έχει καμία σχέση με τον θάνατο του παιδιού της».

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Ανθρωποκτονιών είχε ζητήσει προηγουμένως από την εισαγγελία να εγκριθεί το άνοιγμα των κινητών τηλεφώνων, προκειμένου να αναλυθούν κλήσεις και μηνύματα που είχαν ανταλλάξει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές παρακολουθούσαν εδώ και μήνες τα κινητά τηλέφωνα της Μουρτζούκου και άλλων ατόμων, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν συλλεχθεί πολλά στοιχεία, καθώς η Ειρήνη άλλαζε συχνά συσκευές.

Όσον αφορά τον θάνατο των βρεφών, οι Αρχές εκτιμούν ότι τα παιδιά υπέστησαν πίεση στον θώρακα και στη συνέχεια απόφραξη των αεροφόρων οδών από την Μουρτζούκου.