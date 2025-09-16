Πάτρα: Ήρθε από την Κεφαλονιά για απάτες, αλλά βρήκε τον… μάστορά της - Συνελήφθη 26χρονη

Τον… μάστορά της από ηλικιωμένη γυναίκα, βρήκε νεαρή από την Κεφαλονιά, που βρέθηκε στην Πάτρα, με σκοπό να προβεί σε απάτες σε βάρος συμπολιτών μας.

Όπως αναφέρει το tempo24.news η 26χρονη συλληφθείσα ενεργώντας με συνεργό ο οποίος αναζητείται τηλεφώνησαν σε 80χρονη, προσποιούμενοι τους ασφαλιστές λέγοντάς της ότι θα πρέπει να τοποθετήσει σε σακούλα κοσμήματα και χρήματα προκειμένου να τα ασφαλίσει.

Η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε την απάτη και τοποθέτησε σε σακούλα ένα δαχτυλίδι και διάφορα άλλα αντικείμενα αφού πρώτα είχε ενημερώσει την Αστυνομία.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών μετέβησαν κοντά στην οικία της και έπιασαν στα… πράσα την 26χρονη την ώρα που παραλάμβανε την σακούλα από την ηλικιωμένη.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πατρών.

