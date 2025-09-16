Χαλκιδική: Λύκος επιτέθηκε σε 5χρονη - Έρευνες με drones, κάμερες και παγίδες για τον εντοπισμό του

Το 5χρονο κοριτσάκι που έκανε διακοπές στην χώρας μας με την οικογένειά του είναι καλά στην υγεία και επέστρεψε στην χώρα του

Χαλκιδική: Λύκος επιτέθηκε σε 5χρονη - Έρευνες με drones, κάμερες και παγίδες για τον εντοπισμό του
ΕΛΛΑΔΑ
Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Χαλκιδικής η είδηση ότι ένας λύκος επιτέθηκε και τραυμάτισε ένα 5χρονος κοριτσάκι ενώ βρισκόταν στην παραλία.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η μητέρα του ανήλικου κοριτσιού που κατάγεται από την Σερβία και έκανε διακοπές με την οικογένεια της στην χώρα μας, η επίθεση σημειώθηκε στις 8 το πρωί της 12ης Σεπτεμβρίου στην παραλία Αγίου Νικολάου Σιθωνίας στη Χαλκιδική.

Το 5χρονο κοριτσάκι έπαιζε αμέριμνο στην παραλία, με το άγριο ζώο να της επιτίθεται από πίσω.

Όπως κατήγγειλε η μητέρα του παιδιού, ο λύκος κατάφερε δαγκώματα και εκδορές στην πλάτη του παιδιού, ενώ χάρη στην άμεση επέμβαση της ίδιας κι ενός άνδρα, που επιτέθηκε στο άγριο ζώο με πέτρες, αυτό απομακρύνθηκε και σώθηκε το παιδί.

Δείτε στην gallery που ακολουθεί φωτογραφίες από τον λύκο αλλά και τα τραύματα που προκάλεσε στο 5χρονο κοριτσάκι:

Το κοριτσάκι αρχικά μεταφέρθηκε στο Κ.Υ της περιοχής, ενώ μετά διακομίσθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του.

Δείτε το βίντεο:

Έχει ξαναεμφανιστεί ο λύκος στην παραλία

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του STAR, δεν είναι η πρώτη φορά που ο λύκος κάνει την εμφάνισή του καθώς πριν από λίγο καιρό και συγκεκριμένα την 1η Σεπτεμβρίου ο λύκος είχε εμφανιστεί και πάλι στην παραλία του Μαρμαρά από την άλλη πλευρά. Τότε ο λύκος είχε επιτεθεί σε ένα μικρό σκυλάκι που έκανε βόλτα με την ιδιοκτήτριά του

Οι αρχές πλέον είναι σε ετοιμότητα και με drones, κάμερες αλλά και παγίδες προσπαθούν να εντοπίσουν τον λύκο προκειμένου να εντοπιστεί, να παρατηρηθεί η δραστηριότητα και συμπεριφορά του και να πιαστεί.

Σημειώνεται ότι την ύπαρξη λύκου και τσακαλιών στην περιοχή επιβεβαίωσε, ο εκπρόσωπος Τύπου της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» Ιάσων Μπάντιος. «Υπάρχει παρουσία λύκων και τσακαλιών στην περιοχή. Έχουμε γνώση για το γεγονός και στο σημείο, σε συνεργασία με το Δασαρχείο Πολυγύρου, έχουν τοποθετηθεί ήδη κάμερες προκειμένου να καταγράψουμε τη συμπεριφορά του ζώου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπάντιος, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα της ενημέρωσης των κατοίκων, μέσω της ιστοσελίδας «Καλλιστώ», για το πώς μπορούν να προφυλαχθούν, αλλά και να διασφαλίσουν ότι τα άγρια ζώα θα παραμένουν εκτός των οικιστικών περιοχών.

