Δράμα: Συγκλονιστικό βίντεο από την επίθεση αρκούδας στον ορειβάτη - Η στιγμή που πέφτει στον γκρεμό

Ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας με τον 49χρονο ορειβάτη που έχασε τη ζωή του ύστερα από την επίθεση αρκούδας στη Δράμα.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα το MEGA, καταγράφονται τα τελευταία δραματικά λεπτά πριν τον θάνατο του 49χρονου ορειβάτη. Εκείνος κατέγραφε την αρκούδα να κινείται ήρεμα στο δάσος, όταν ξαφνικά η συμπεριφορά του ζώου άλλαξε και έγινε απειλητική.

Η χαρά των δύο φίλων που είδαν ξαφνικά μετατράπηκε σε εφιάλτη, καθώς η αρκούδα επιχείρησε να τους επιτεθεί. Στο βίντεο φαίνεται ο Χρήστος να καλεί τον φίλο του κοντά ενώ ακολουθεί ο ήχος από ψεκασμό σπρέι. Ο ορειβάτης βήχει και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η κάμερα καταγράφει την πτώση του στη χαράδρα, έπειτα από το σπρώξιμο που δέχεται από το άγριο ζώο.

Το βίντεο εστάλη στα εγκληματολογικά εργαστήρια και εντάχθηκε στη δικογραφία, αποκλείοντας οριστικά τα σενάρια που ήθελαν εμπλοκή άλλου προσώπου στον θάνατο του ορειβάτη.

