Φωτιά τώρα στου Ρέντη
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή του Άγιου Ιωάννη Ρέντη
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (16/09) στην οδό Θηβών στην περιοχή του Άγιου Ιωάννη Ρέντη.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει πλαστικά.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 17 οχήματα και εθελοντές.
Στην περιοχή υπάρχουν έντονοι καπνοί.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:26 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Vooeeton: Ο θρυλικός Γιάννης Ντρενογιάννης επιστρέφει με 5 νέα τραγούδια
17:24 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δούκας κατά Λοβέρδου, αλλά με αιχμές προς κάθε... «εξουσιολαγνεία»
17:06 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στην Παλαιόπολη Άνδρου - Ήχησε το 112
17:05 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πηγές ΠΑΣΟΚ για Λοβέρδο: Προφανώς ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης
15:27 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ