Φωτιά τώρα στου Ρέντη

Φωτιά ξέσπασε στου Ρέντη το μεσημέρι της Τρίτης

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (16/09) στην οδό Θηβών στην περιοχή του Άγιου Ιωάννη Ρέντη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει πλαστικά.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 17 οχήματα και εθελοντές.

Στην περιοχή υπάρχουν έντονοι καπνοί.