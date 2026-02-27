Το μυστηριώδες φαινόμενο της Γροιλανδίας που μπερδεύει τους επιστήμονες

Νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι η τήξη των πάγων μπορεί να ρίξει τοπικά τη στάθμη της θάλασσας έως και 2,5 μέτρα μέχρι το 2100

Το μυστηριώδες φαινόμενο της Γροιλανδίας που μπερδεύει τους επιστήμονες
Η κλιματική αλλαγή έχει συνδεθεί με την άνοδο της στάθμης των θαλασσών παγκοσμίως, όμως στη Γροιλανδία φαίνεται να εξελίσσεται ένα φαινόμενο που μοιάζει σχεδόν αντιφατικό.

Ενώ το γιγαντιαίο στρώμα πάγου του νησιού λιώνει με ταχύ ρυθμό, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι σε τοπικό επίπεδο η στάθμη της θάλασσας ενδέχεται να μειωθεί αισθητά τις επόμενες δεκαετίες.

