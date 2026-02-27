Πρωτοφανής θεωρία: Τα χταπόδια θα κυριαρχήσουν στη Γη μετά την εξαφάνισή μας

Όλο και πιο δυσοίωνα γίνονται τα σενάρια για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Μία επιστημονική θεωρία από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ωστόσο προχωράει ένα βήμα παραπέρα για την επόμενη ημέρα της εξαφάνισης του ανθρώπινου είδους και το τέλος της ηγεμονίας του πάνω στον πλανήτη γη.

Το είδος που θα καλύψει αυτό το κενό, είναι αναπάντεχο...και κάπου εδώ η επιστήμη ξεπερνάει την επιστημονική φαντασία και τα πιο ευφάνταστα σενάρια.

Το πώς θα επέλθει το τέλος του ανθρώπου στη Γη είναι υπό συζήτηση, μπορεί να είναι μετεωρίτης όπως στην περίπτωση των δεινοσαύρων, ή ακόμα και ο ίδιος ο άνθρωπος να οδηγηθεί στην αυτοκαταστροφή.

Σε ένα τέτοιο λοιπόν αποκαλυπτικό σκηνικό του μέλλοντος, επικρατέστεροι κυρίαρχοι του πλανήτη, με δεδομένη την παντελή έλλειψη ανθρώπου, είναι κάτι που φαντάζει αδιανόητο.

Το διάσημο βρετανικό πανεπιστήμιο ξεκαθαρίζει ότι το επόμενο, μετά τον άνθρωπο,, κυρίαρχο είδος πάνω γη θα έχει αρκετή νοημοσύνη για να αντιμετωπίσει την πρόκληση και αυτό θα προέλθει από τα βάθη της θάλασσας.

Ο επόμενος κυρίαρχος του πλανήτη θα είναι τα... χταπόδια!

Πού βασίζεται όμως αυτή η περίεργη θεωρία;

Ο Tim Coulson είναι ένας διάσημος ερευνητής που έχει δηλώσει σε πρόσφατη δημοσίευση: «Τα χταπόδια είναι από τα πιο έξυπνα, προσαρμόσιμα και έξυπνα πλάσματα στη Γη. Η ικανότητά τους να λύνουν πολύπλοκα προβλήματα, να επικοινωνούν μεταξύ τους με χρωματικές λάμψεις, να χειρίζονται αντικείμενα και ακόμη και να καμουφλάρονται με εντυπωσιακή ακρίβεια υποδηλώνει ότι, δεδομένων των κατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών, θα μπορούσαν να εξελιχθούν ως είδος που χτίζει πολιτισμό μετά την εξαφάνιση των ανθρώπων. Η προηγμένη νευρική τους δομή, το αποκεντρωμένο νευρικό σύστημα και οι αξιοσημείωτες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων καθιστούν πολλά είδη χταποδιών κατάλληλα για έναν απρόβλεπτο κόσμο. Αυτές οι ιδιότητες θα μπορούσαν να τους επιτρέψουν να εκμεταλλευτούν νέες θέσεις και να προσαρμοστούν σε έναν μεταβαλλόμενο πλανήτη, ειδικά ελλείψει ανθρώπινης επιρροής».

Και συνεχίζει, εξηγώντας: «Σε έναν κόσμο όπου κυριαρχούν τα θηλαστικά, τα χταπόδια παραμένουν ένας υποτιμημένος υποψήφιος. Η προηγμένη γνώση τους, η χρήση εργαλείων και η ικανότητά τους να προσαρμόζονται σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα παρέχουν ένα σχέδιο για το τι θα μπορούσε να αναδειχθεί ως το επόμενο ευφυές είδος του πλανήτη μετά τους ανθρώπους. Μερικά μάλιστα δραπετεύουν από τις δεξαμενές τους τη νύχτα σε ορισμένα ερευνητικά κέντρα για να επισκεφτούν γείτονές τους, είτε το πιστεύετε είτε όχι».».

Είναι προφανώς πολύ πιο έξυπνα ζώα από ό,τι φαίνονται: «Τα χταπόδια είναι σε θέση να διακρίνουν μεταξύ πραγματικών και εικονικών αντικειμένων, να λύνουν γρίφους, να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους, να χειρίζονται περίπλοκα εργαλεία με τα πλοκάμια τους που μοιάζουν με τον αντίχειρά τους και να ευδοκιμούν σε μια μεγάλη ποικιλία οικοτόπων, από χαρακώματα βαθέων υδάτων έως παράκτιες περιοχές».

Βάσιμη ή άστοχη θεωρία, προστίθεται σε μία σειρά για ένα μέλλον που ίσως ακόμα δεν μπορούμε να διανοηθούμε...