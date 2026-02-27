Διευκρινίσεις Πρωτοδικείου για τον «ένοπλο» δικηγόρο στη δίκη

Να καθησυχάσει τις ανησυχίες που προκλήθηκαν από το πρόσφατο περιστατικό με την παρουσία οπλοφόρου δικηγόρου στη διάρκεια ποινικής δίκης σε αίθουσα των δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων, επιχειρεί το Πρωτοδικείο Αθηνών σε ανακοίνωσή του.

Χαρακτηρίζει, λανθασμένη την εντύπωση που δημιουργήθηκε περί έλλειψης ασφάλειας στον χώρο των δικαστηρίων, ενώ για το συγκεκριμένο περιστατικό, διευκρινίζει πως ο εν λόγω δικηγόρος, διαθέτει άδεια οπλοφορίας, και συνηθίζει να το φέρει μαζί του, ωστόσο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν του ζητήθηκε, κατά παράβαση των οδηγιών, να το παραδώσει στην πύλη, σε ειδικό χώρο φύλαξης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών

«Σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό εισόδου Δικηγόρου στο χώρο της πρώην Σχολής Ευελπίδων με όπλο και προς το σκοπό τοποθέτησης του ζητήματος που ανέκυψε στις ορθές του διαστάσεις, επισημαίνονται τα εξής:

Στις 20.2.2026 Πρόεδρος Ποινικού Δικαστηρίου διαπίστωσε ότι συνήγορος διαδίκου έφερε πιστόλι σε εμφανή θέση και ειδικότερα σε θήκη, τοποθετημένη γύρω από τη μέση του. Για τον λόγο αυτό του ζητήθηκε στη συνέχεια να παραδώσει το όπλο στους αστυνομικούς που εκτελούσαν υπηρεσία στην πύλη του Πρωτοδικείου Αθηνών, μέσω της οποίας είχε προηγουμένως εισέλθει πεζός, κάτι που έπραξε. Περαιτέρω, προέκυψε ότι ο εν λόγω Δικηγόρος διέθετε νόμιμη άδεια οπλοφορίας, γεγονός που είχε και κατά το παρελθόν διαπιστωθεί στο πλαίσιο προηγούμενων μεταβάσεών του στην πρώην Σχολή Ευελπίδων.

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αντί να του υποδειχθεί, όπως θα έπρεπε με βάση τις υφιστάμενες οδηγίες και κατά το παρελθόν είχε τηρηθεί, να τοποθετήσει το όπλο προς προσωρινή φύλαξη σε συγκεκριμένο χώρο ο οποίος έχει για το σκοπό αυτό προβλεφθεί από τη Διοίκηση του Πρωτοδικείου και να το παραλάβει κατά την έξοδό του, του επιτράπηκε να εισέλθει με εκείνο στο εσωτερικό του Δικαστηρίου.

Κατά συνέπεια, οι εύλογες ανησυχίες που διατυπώθηκαν ακολούθως σε σχέση με τις επικρατούσες στο χώρο της πρώην Σχολής Ευελπίδων συνθήκες ασφαλείας, για την εξασφάλιση των οποίων η Διοίκηση του Πρωτοδικείου καταβάλλει ιδιαίτερη μέριμνα, είναι στην πραγματικότητα αναντίστοιχες με τη λανθασμένη αντιμετώπιση του μεμονωμένου αυτού περιστατικού, ενώ παραγνωρίζουν και τη σημαντική συνεισφορά της Δικαστικής Αστυνομίας στην επαρκή φύλαξη του Πρωτοδικείου, όπου, ας σημειωθεί, ότι εισέρχονται από 8.000 έως 10.000 πολίτες καθημερινώς.

Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Χριστόφορος Λινός».