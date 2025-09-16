Ηλεία: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στην Κουρούτα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (16/9) στη διασταύρωση της Κουρούτας, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, τέσσερα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους -κάτω απο αδιευκρίνιστες συνθήκες– με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές υλικές ζημιές.

Ευτυχώς, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσε άμεσα και δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμαλιάδας, η οποία επενέβη με τρία οχήματα και επτά άνδρες.

Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε προσωρινά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση, η οποία όμως ομαλοποιήθηκε λίγη ώρα αργότερα με τη συνδρομή της Τροχαίας Αμαλιαδας.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

