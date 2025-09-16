Ακατάλληλο το νερό στο Λιτόχωρο - Εντοπίστηκε νεκρό άλογο στο φαράγγι του Ενιπέα

Αναστάτωση έχει προκληθεί στο Λιτόχωρο Πιερίας, μετά τον εντοπισμό νεκρού αλόγου στο φαράγγι του Ενιπέα.

Όπως αναφέρει το voria.gr, το νεαρό άλογο εντοπίστηκε νεκρό σε μεγάλο υψόμετρο στο φαράγγι με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός τόσο στις τοπικές αρχές, αλλά και στη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης του δήμου Δίου Ολύμπου. Οι πολίτες ενημερώθηκαν άμεσα για να μην καταναλώνουν το νερό, για όσο διάστημα χρειαστεί.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το νερό περνά από το αντλιοστάσιο της περιοχής όπου γίνεται η απαραίτητη επεξεργασία και χλωριώνεται, ωστόσο έχει ξεκινήσει και απολύμανση του νερού ώστε οι τοπικές αρχές να είναι βέβαιες ότι θα είναι κατάλληλο. Μέχρι τότε οι πολίτες δεν θα πρέπει να το καταναλώνουν και θα ενημερωθούν με νεότερη ενημέρωση, όταν οι αρχές θα είναι βέβαιες για την καταλληλότητά του.

Έτσι, μετά από απόφαση του ΔΕΔΥΑ Δίου - Ολύμπου, το νερό δεν είναι πόσιμο μέχρι νεωτέρας μόνο για το Λιτόχωρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΔΕΔΥΑ Δίου - Ολύμπου:

«​​Σας ενημερώνουμε ότι έπειτα από την ανεύρεση νεκρού ζώου (ίππου) στο φαράγγι του Ενιπέα , κρίνεται απαραίτητη η άμεση λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. ​Για λόγους ασφαλείας, είναι σκόπιμη η αποφυγή της κατανάλωσης του νερού για πόση μέχρι νεότερης ανακοίνωσης. ​

Σας ζητούμε να χρησιμοποιείτε το νερό αποκλειστικά για οικιακές χρήσεις που δεν σχετίζονται με την πόση, όπως

τουαλέτες, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης. ​Έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαραίτητες διαδικασίες για την πλήρη απολύμανση του δικτύου ύδρευσης. Το νερό πρώτα περνάει από το διυλιστήριο και αφού καθαριστεί, χλωριώνεται και περνά στο αστικό δίκτυο για ανθρώπινη κατανάλωση.

Θα σας ενημερώσουμε άμεσα με νεώτερη ανακοίνωση μόλις εξασφαλισθεί η καταλληλότητα του προς πόση. ​

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας».

