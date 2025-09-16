Ακατάλληλο το νερό στο Λιτόχωρο - Εντοπίστηκε νεκρό άλογο στο φαράγγι του Ενιπέα

Το άλογο εντοπίστηκε νεκρό σε μεγάλο υψόμετρο στο φαράγγι

Newsbomb

Ακατάλληλο το νερό στο Λιτόχωρο - Εντοπίστηκε νεκρό άλογο στο φαράγγι του Ενιπέα
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αναστάτωση έχει προκληθεί στο Λιτόχωρο Πιερίας, μετά τον εντοπισμό νεκρού αλόγου στο φαράγγι του Ενιπέα.

Όπως αναφέρει το voria.gr, το νεαρό άλογο εντοπίστηκε νεκρό σε μεγάλο υψόμετρο στο φαράγγι με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός τόσο στις τοπικές αρχές, αλλά και στη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης του δήμου Δίου Ολύμπου. Οι πολίτες ενημερώθηκαν άμεσα για να μην καταναλώνουν το νερό, για όσο διάστημα χρειαστεί.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το νερό περνά από το αντλιοστάσιο της περιοχής όπου γίνεται η απαραίτητη επεξεργασία και χλωριώνεται, ωστόσο έχει ξεκινήσει και απολύμανση του νερού ώστε οι τοπικές αρχές να είναι βέβαιες ότι θα είναι κατάλληλο. Μέχρι τότε οι πολίτες δεν θα πρέπει να το καταναλώνουν και θα ενημερωθούν με νεότερη ενημέρωση, όταν οι αρχές θα είναι βέβαιες για την καταλληλότητά του.

Έτσι, μετά από απόφαση του ΔΕΔΥΑ Δίου - Ολύμπου, το νερό δεν είναι πόσιμο μέχρι νεωτέρας μόνο για το Λιτόχωρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΔΕΔΥΑ Δίου - Ολύμπου:

«​​Σας ενημερώνουμε ότι έπειτα από την ανεύρεση νεκρού ζώου (ίππου) στο φαράγγι του Ενιπέα , κρίνεται απαραίτητη η άμεση λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. ​Για λόγους ασφαλείας, είναι σκόπιμη η αποφυγή της κατανάλωσης του νερού για πόση μέχρι νεότερης ανακοίνωσης. ​

Σας ζητούμε να χρησιμοποιείτε το νερό αποκλειστικά για οικιακές χρήσεις που δεν σχετίζονται με την πόση, όπως

τουαλέτες, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης. ​Έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαραίτητες διαδικασίες για την πλήρη απολύμανση του δικτύου ύδρευσης. Το νερό πρώτα περνάει από το διυλιστήριο και αφού καθαριστεί, χλωριώνεται και περνά στο αστικό δίκτυο για ανθρώπινη κατανάλωση.

Θα σας ενημερώσουμε άμεσα με νεώτερη ανακοίνωση μόλις εξασφαλισθεί η καταλληλότητα του προς πόση. ​

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:13ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Δύο μητέρες παρέδωσαν στην αστυνομία τους έφηβους γιους τους για βανδαλισμό - Προκάλεσαν φθορές ύψους 50.000 δολαρίων - Βίντεο

18:59ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ, Μάρκο Πετσάρσκι: Τα μαθήματα ελληνικών κι η… ώθηση που ψάχνει στη χώρα που πέτυχε ο πατέρας του

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: «Η βάρκα τους κόλλησε στην άμμο» - Τι λέει στο Newsbomb.gr ο λουόμενος που τράβηξε το βίντεο με τους μετανάστες

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στην Κουρούτα

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Κόντρα Πάπα-Έλον Μασκ: Παράδειγμα πλούτου που «υπονομεύει την αξία της ανθρώπινης ζωής» - Σκληρή απάντηση του δισεκατομμυριούχου

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Η Τζέιν Φόντα θρηνεί τον θάνατο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω» - Tο φωτογραφικό άλμπουμ της φιλίας τους

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Συμμορίες στρατολογούν ανήλικα κορίτσια ως δολοφόνους - «Διψούν για αίμα»

18:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Ο 32χρονος που συνελήφθη για την σεξουαλική επίθεση είναι ο εμπρηστής του Υμηττού

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν προτρέπει την Τρίπολη σε διάλογο με τη Βεγγάζη, με το βλέμμα στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Luigi Mangione: Απορρίφθηκαν οι κατηγορίες τρομοκρατίας για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

17:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΛΕΞ και Light έκαναν βίντεοκλιπ - Τι σημαίνει το Capo Dei Capi

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Πόρτο Χέλι: Δύο σκάφη συγκρούστηκαν στην είσοδο του λιμένα

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Ακατάλληλο το νερό στο Λιτόχωρο - Εντοπίστηκε νεκρό άλογο στο φαράγγι του Ενιπέα

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η άγνωστη αγάπη του για την Ελλάδα - Ήθελε να ζήσει σε σπηλιά στα Μάταλα

17:44ΚΟΣΜΟΣ

«Αφρικανική φυλή» στη Σκωτία αντιμετωπίζει έξωση - Ζουν σε γη κλεμμένη από τους προγόνους τους, ισχυρίζονται

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πάω στην Βρετανία για να δω τον Κάρολο» - Από το παλάτι και τους «βασιλικούς» κανονιοβολισμούς στους φόβους του Στάρμερ

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Λύκος επιτέθηκε και τραυμάτισε 5χρονη - Έρευνες με drones, κάμερες και παγίδες για τον εντοπισμό του

17:35LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Έρχεται συνεργασία - έκπληξη με τον Φοίβο Δεληβοριά

17:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Τίποτα δεν μπορεί να ξεπεράσει το συναίσθημα να εκπροσωπείς τη χώρα σου» - Το νέο βίντεο που ανέβασε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Ο 32χρονος που συνελήφθη για την σεξουαλική επίθεση είναι ο εμπρηστής του Υμηττού

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Συγκλονιστικό βίντεο από την επίθεση αρκούδας στον ορειβάτη - Η στιγμή που πέφτει στον γκρεμό

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: «Η βάρκα τους κόλλησε στην άμμο» - Τι λέει στο Newsbomb.gr ο λουόμενος που τράβηξε το βίντεο με τους μετανάστες

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στου Ρέντη - «Ακούγαμε εκρήξεις, υπάρχει έντονος καπνός», λέει κάτοικος στο Newsbomb

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερντ Ρέντφορντ: Το «χρυσό αγόρι» του Χόλιγουντ δεν είναι πια εδώ - Οι ρόλοι που έγραψαν ιστορία

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Συμμορίες στρατολογούν ανήλικα κορίτσια ως δολοφόνους - «Διψούν για αίμα»

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Η Τζέιν Φόντα θρηνεί τον θάνατο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω» - Tο φωτογραφικό άλμπουμ της φιλίας τους

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Κόντρα Πάπα-Έλον Μασκ: Παράδειγμα πλούτου που «υπονομεύει την αξία της ανθρώπινης ζωής» - Σκληρή απάντηση του δισεκατομμυριούχου

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

11:11ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου»: Η σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές και μηνύματα μίσους από Τούρκους

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η άγνωστη αγάπη του για την Ελλάδα - Ήθελε να ζήσει σε σπηλιά στα Μάταλα

10:08LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Δεν μπορώ να τραγουδάω 3,5 ώρες αγνή, το αποτέλεσμα είναι χωρίς ουσίες»

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας χάθηκε στα Ιμαλάια για 9 ημέρες ενώ έκανε πεζοπορία - Ο απίστευτος τρόπος διάσωσής του

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Αντιμέτωποι με τη χειρότερη πανδημία ευλογιάς των προβάτων οι κτηνοτρόφοι – Σενάρια για «lockdown», «φοβόμαστε ολοκληρωτική καταστροφή» λένε στο Newsbomb

17:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΛΕΞ και Light έκαναν βίντεοκλιπ - Τι σημαίνει το Capo Dei Capi

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν προτρέπει την Τρίπολη σε διάλογο με τη Βεγγάζη, με το βλέμμα στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ