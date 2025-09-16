Πόρτο Χέλι: Δύο σκάφη συγκρούστηκαν στην είσοδο του λιμένα

Τουριστικό σκάφος με σημαία Cook Islands με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες συγκρούστηκε με σκάφος ελληνικής σημαίας με 4 επιβαίνοντες στο Πόρτο Χέλι στην Πελοπόννησο.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της εισόδου του λιμένα.

Από τη σύγκρουση δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα σκάφη κατέπλευσαν στο λιμάνι του Πόρτο Χέλι.

