Τροχαίο στην Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας: Πλαγιομετωπική σύγκρουση οχημάτων - Τραυματίστηκε ανήλικος
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία
Πλαγιομετωπική σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε στην εθνική οδό Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας, κοντά στο Μαργαρίτι.
Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, το τροχαίο ατύχημα έγινε όταν όχημα οδικής βοήθειας συγκρούστηκε με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν έξι άτομα.
Πρόκειται για οικογένεια Αλβανών, τον πατέρα, τη μητέρα και τα τέσσερα παιδιά τους.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένα από τα παιδιά, το οποίο μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία.
