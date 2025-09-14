Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός ιδιοκτήτης ταβέρνας-Τον βρήκε ο υπάλληλός του

Έντονη ήταν η κινητοποίηση των αρχών εξαιτίας ενός άνδρας που εντοπίστηκε νεκρός.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, όλα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου όταν ένας 64χρονος ιδιοκτήτης ταβέρνας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε βοηθητικό χώρο του καταστήματος στο Ρέθυμνο.

Το άψυχο σώμα του εντόπισε ένας υπάλληλός του ο οποίος σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και η αστυνομία με τους διασώστες να επιχειρούν να τον επαναφέρουν στη ζωή χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Τελικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

