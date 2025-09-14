«Μου βρήκε δουλειά το Chat Gpt!»: Η ιστορία της φωτογράφου από τη Σκόπελο και το Mama Mia

Το ότι η τεχνητή νοημοσύνη λαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, είναι κάτι που όλοι πια το συνειδητοποιούν – με πολλούς πάντως ήδη να το βιώνουν ως απειλή για τον επαγγελματικό τους βίο -και μάλιστα όχι αδίκως, σε πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο, αυτό μπορεί να λειτουργήσει και.. ανάποδα και η τεχνητή νοημοσύνη να μας βοηθήσει να βρούμε εργασία ή και νέους πελάτες!

Αυτό συνέβη, με τον πιο αναπάντεχο τρόπο, για τη φωτογράφο Δώρα Πανταζοπούλου, η οποία «έκλεισε» μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά, με πελάτισσες από την άλλη άκρη του κόσμου, κι όλο αυτό χάρη στο… Chat GPT!

Η ίδια περιέγραψε αυτό που της έτυχε, με πολύ γλαφυρό και ενθουσιώδη τρόπο, στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.

Στο Newsbomb, περιγράφει τι ακριβώς συνέβη και πως τελικά η τεχνολογία μπορεί να γίνει… φίλη μας και να μας εκπλήξει.

«Εγώ ζω και εργάζομαι στην Αθήνα και στη Σκόπελο πάω συχνά, διότι εργάζεται η μητέρα μου σεζόν στο νησί. Τον Ιούλιο λοιπόν είδα ότι έχω ένα αίτημα μηνύματος στο Instagram από μια κοπέλα ασιατικής καταγωγής, που μου ζητούσε να πραγματοποιήσουμε μια φωτογράφιση στο νησί.

Όπως μου εξήγησε, αυτή με τη φίλη της που ταξιδεύουν μαζί, είναι φανατικές του… Μάμα Μία, και για αυτό επέλεξαν το νησί της Σκοπέλου κατά την επίσκεψή τους στην Ελλάδα, ενώ θα ταξίδευαν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ήθελαν λοιπόν φωτογράφιση στο μέρος που γυρίστηκε η ταινία και με αυτό το… concept. Όντως με βόλευαν οι ημερομηνίες και το κανονίσαμε», περιγράφει.

Η φωτογράφιση πήγε πολύ καλά, οι κοπέλες από την Ιαπωνία έμειναν πολύ ευχαριστημένες, και μάλιστα το γεγονός διαδόθηκε σε όλο το νησί των Σποράδων, το οποίο πολύ σπάνια δέχεται τουρίστες από ασιατικές χώρες. Τη φωτογράφιση τη χάρηκαν και οι ντόπιοι και οι τουρίστες, που τους διευκόλυναν στην παραλία και έκαναν πρόθυμα στην άκρη όταν τους ζητήθηκε.

«Τότε», μας περιγράφει η Δώρα Πανταζοπούλου, τις ρώτησα πώς με βρήκαν, και εκεί… εξεπλάγην, καθώς όπως μου περιέγραψαν το Chat GPT τις οδήγησε σε εμένα»!

Αρχικά, οι τουρίστριες ρώτησαν το AI πώς θα βρουν έναν καλό φωτογράφο στη Σκόπελο. Το Chat GPT τους παρείχε τα κατάλληλα hashtags στο Instagram ώστε να τους βοηθήσει στην αναζήτηση. Από εκεί, «έπεσαν» στη δουλειά και τις καλλιτεχνικές φωτογραφίσεις της Δώρας.

Ίσως λίγο πιο… προηγμένος τεχνολογικά ο ιαπωνικός λαός από τον δικό μας, και κοπέλες ζήτησαν ξανά διευκρινίσεις για τη φωτογράφο που βρήκαν. Ο αλγόριθμος έκανε έρευνα στη δουλειά της, έδωσε το «οκ» προτείνοντάς τη και έτσι με αυτόν τον άκρως πρωτότυπο -αλλά που μάλλον θα αρχίσει να συμβαίνει όλο και περισσότερο- τρόπο, έκλεισε η συμφωνία.

«Δεν ξέρω ακόμα αν η τεχνητή νοημοσύνη είναι 100% χρήσιμη η συνιστά απειλή για εμάς, , αλλά στην περίπτωση μου, μου βρήκε μια δουλειά, και εάν δεν υπήρχε αυτό, τότε δεν θα συνέβαινε καθώς δεν θα υπήρχε κανένας δίαυλος επικοινωνίας με τις πελάτισσες», αναφέρει η Δώρα, επισημαίνοντας ότι έμειναν τόσο ευχαριστημένες, που την κάλεσαν για διακοπές στη Γιοκοχάμα, ενώ καταλήγει:

«Εγώ δεν είμαι και τόσο γνωστή, ενώ δεν έχω κάνει ποτέ δουλειά στο εξωτερικό. Παρόλα αυτά, το Chat Gpt είχε την πληροφόρηση αλλά και την ακρίβεια, να προτείνει ό,τι πιο κοντινό σε αυτό που ήθελαν αυτές οι κοπέλες. Εάν με… ξαναπροτείνει, τότε θα το ευχαριστήσω… δεόντως»…

