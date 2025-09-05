Μητσοτάκης: H Α.Ι μπορεί να αλλάξει ριζικά την εκπαίδευση και οι μαθητές μας να επωφεληθούν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως έχουμε έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό ειδικών στην τεχνητή νοημοσύνη που εργάζονται αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, αλλά «θα θέλαμε να επιστρέψουν πίσω»

Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα σχολεία ήταν το θέμα εκδήλωσης που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, όπου και συνομίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκηςμε τον Sam Altman.

Μιλώντας για τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως, «βλέπουμε κάποιες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμάς. Ο τομέας της υγείας, όπου πραγματικά οι ευκαιρίες είναι αφάνταστες. Η εκπαίδευση, φυσικά, την οποία συζητάμε σήμερα και μιλάμε για μια εξαιρετική πρωτοβουλία, μέσω της οποίας θα ενσωματώσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία μας. Και ένας τρίτος άξονας είναι να δημιουργήσουμε ένα δυναμικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων».

Και συνέχισε: «Η χώρα μας πέρασε δύσκολα και τώρα είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις που επιλέγουν να εργαστούν στην οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης και εντός και εκτός Ελλάδας. Χάρη στα ευρωπαϊκά κονδύλια μπορούμε να υποστηρίξουμε τις ιδέες που έχουμε, ώστε να δημιουργήσουμε έναν κόμβο τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα».

Ο Κυρ. Μητσοτάκης τόνισε πως έχουμε έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό ειδικών στην τεχνητή νοημοσύνη που εργάζονται αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, αλλά «θα θέλαμε να επιστρέψουν πίσω».

Τόνισε ωστόσο, πως θα πρέπει να δούμε και τις προκλήσεις,οι οποίες προκύπτουν από την τεχνητή νοημοσύνη.

Σε ερώτηση για τη σχέση μεταξύ ανηλίκων και της τεχνολογίας, ο Κυρ. Μητσοτάκης τόνισε πως, «η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς μας, να οργανώσουν καλύτερα τις τάξεις τους και να βοηθήσουν τα παιδιά που μαθαίνουν με διαφορετικές ταχύτητες. Πραγματικά, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μεταρρυθμίσει και να αλλάξει ριζικά την εκπαίδευση, αλλά και οι μαθητές μας, θα επωφεληθούν πολύ. Οι μαθητές μας χρησιμοποιούν το ChatGPT και θέλουμε να δούμε, πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε αυτά τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να ενισχύσουμε την μάθηση».

Τόνισε ωστόσο πως, «εστιάζουμε φυσικά πολύ και στις προκλήσεις. Η ψυχική υγεία των ανηλίκων είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για εμάς και αποτελεί ένα από τα κύρια θέματα στους κανονισμούς που θα θέσουμε και θα ρυθμίζουν την τεχνητή νοημοσύνη» και εξήγησε ότι, «πιστεύω στην επιχειρηματικότητα, αλλά θα ήθελα να τονίσω, τους κανονισμούς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και της δημοκρατίας, αλλά και των παιδιών, των ανηλίκων, έτσι ώστε να μην υπάρχει ένα εχθρικό, τοξικό περιβάλλον».

