Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

Ένας από τους πιο γνωστούς ειδικούς στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Λετονός επιστήμονας υπολογιστών δρ. Ρόμαν Γιαμπολσκι, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον της εργασίας, προβλέποντας ότι μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια πολλές θέσεις εργασίας θα έχουν εξαφανιστεί λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης (AGI).

Η προειδοποίηση του ειδικού

Ο Γιαμπολσκι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λούισβιλ και συγγραφέας περισσότερων από 100 επιστημονικών άρθρων για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, υποστήριξε ότι τα περισσότερα επαγγέλματα μπορούν να αυτοματοποιηθούν πλήρως. Όπως είπε, οι θέσεις εργασίας που ίσως διασωθούν θα είναι εκείνες που οι άνθρωποι θα επιμένουν να εκτελούνται από ανθρώπους «χωρίς πρακτικό λόγο» — για παράδειγμα, κάποιος πλούσιος που θέλει να έχει προσωπικό λογιστή, παρότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει.

Ο κίνδυνος της «μοναδικότητας»

Ο ίδιος εκτιμά ότι μέχρι το 2045 η ανθρωπότητα θα έχει ξεπεράσει το λεγόμενο «σημείο της μοναδικότητας» — τη στιγμή δηλαδή που η τεχνητή νοημοσύνη θα εξελίσσεται με τέτοιο ρυθμό που ο άνθρωπος δεν θα μπορεί πια να παρακολουθήσει. «Είναι το σημείο πέρα από το οποίο δεν μπορούμε να δούμε, να προβλέψουμε ή να κατανοήσουμε τι συμβαίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για να δώσει ένα παράδειγμα, μίλησε για το iPhone: «Σήμερα ξέρουμε ότι κάθε χρόνο βγαίνει ένα νέο μοντέλο. Φανταστείτε όμως να ήταν μια διαδικασία πλήρως αυτοματοποιημένη, ώστε να κυκλοφορεί νέο μοντέλο κάθε έξι μήνες, κάθε εβδομάδα ή και κάθε δευτερόλεπτο. Πώς να το παρακολουθήσει ο άνθρωπος;»

«Όλοι γινόμαστε πιο αδαείς»

Ο Γιαμπολσκι παραδέχθηκε ότι ήδη οι ερευνητές δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας. «Καθημερινά, ως ποσοστό της συνολικής γνώσης, γίνομαι όλο και πιο αδαής. Μπορεί να διαβάζω και να μαθαίνω, αλλά σε σχέση με τον όγκο της νέας γνώσης που παράγεται, όλοι μένουμε πίσω», τόνισε.

Η διαφορά με την Βιομηχανική Επανάσταση

Ο καθηγητής συνέκρινε τη σημερινή μετάβαση με τη Βιομηχανική Επανάσταση, αλλά σημείωσε μια κρίσιμη διαφορά: «Στο παρελθόν τα εργαλεία που εφευρίσκαμε λειτουργούσαν ως βοήθημα. Σήμερα μιλάμε για πλήρη αυτοματοποίηση. Δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορεί να αυτοματοποιηθεί. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί».