Λαμία: Φωτιά στη Ροδίτσα – Πυκνοί καπνοί πάνω από την πόλη

Φωτιά σημειώθηκε στον κάμπο στη Ροδίτσα Λαμίας, το μεσημέρι της Κυριακής (14/09).

Καίγονται χαμηλή βλάστηση και καλαμιές, με την ευρύτερη περιοχή να καλύπτεται από σύννεφα μαύρου καπνού.

Η ατμόσφαιρα έχει γίνει αποπνικτική, ενώ, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, μαζί με εναέρια μέσα.

Συνδράμει επίσης και ο Δήμος Λαμιέων προληπτικά ανάμεσα στην Κοινότητα Ροδίτσας και στο σημείο της πυρκαγιάς, ώστε όταν και εφόσον ζητηθεί η συνδρομή τους να είναι άμεση η επέμβαση, όπως μεταδίδει το fonografos.net.

Πρώτες αναφορές κάνουν λόγο ότι έχει ζητηθεί και μεγάλο τρακτέρ από πλευράς Δήμου ώστε να βοηθήσει στη ρυμούλκηση πυροσβεστικού οχήματος που έχει μείνει σε βαλτώδες σημείο μέσα στο επίκεντρο της φωτιάς.