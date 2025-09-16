Πάτρα: Κυκλοφορούσε ελεύθερος έχοντας καταδίκες πάνω από 11 χρόνια

Στη σύλληψη φυγόποινου με καταδίκες άνω των 11 ετών, προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης (16.09.25) αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Πατρών.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, όπως προέκυψε κατά τον αστυνομικό έλεγχο, σε βάρος του 43χρονου εκκρεμούσαν απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών με την οποία καταδικάστηκε σε κάθειρξη 9 ετών και 9 μηνών για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, σύσταση συμμορίας για τη διάπραξη κακουργήματος, απάτη με υπολογιστή και παράνομη οπλοκατοχή καθώς και απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών για κλοπή.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πατρών.

