Ιωάννινα: Συνελήφθη κρατούμενος για διακίνηση ναρκωτικών- Έκρυβε στο κελί του πάνω από 120 «φιξάκια»

Συνολικά 125 συσκευασίες με κοκαΐνη και κάνναβη φέρεται να είχε στην κατοχή του κρατούμενος στο Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο καρατούμενος συνελήφθη χθες, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, το βράδυ, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.

Είχε προηγηθεί έρευνα από σωφρονιστικούς υπαλλήλους στο Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων, όπου διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος, που είναι κρατούμενος σε αυτό, κατείχε πλήθος αυτοσχέδιων συσκευασιών με ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες είχε αποκρύψει σε κοινόχρηστο σημείο και συγκεκριμένα:

43 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 46,7 γραμμαρίων και

82 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 44,52 γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

