Αιτωλοακαρνανία: Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας– Γρονθοκόπησε τη γυναίκα και την κόρη του

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο χωριό του Βάλτου στον Δήμο Αμφιλοχίας.

Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, 71χρονος φέρεται να χτύπησε την σύζυγό του με γροθιές στο πρόσωπο. Ο δράστης ωστόσο δεν έμεινε εκεί καθώς στη συνέχεια φέρεται πως επιτέθηκε και χτύπησε και την κόρη του.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία και ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος ενδοοικογενειακής βίας και του Α.Τ. Εμπεσού.

Ο κατηγορούμενος πέρασε αυτόφωρο και στη συνέχεια εξετάστηκε και από ψυχιάτρους.

