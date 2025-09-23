Νέο κύμα απάτης: Μηνύματα από πενταψήφιο αριθμό με… «παντρεμένη που αναζητά γνωριμία»

Ένα νέο κύμα επικίνδυνων μηνυμάτων φαίνεται να έχει ξεκινήσει, προερχόμενο από γνωστά πενταψήφια νούμερα, τα οποία επιβαρύνουν οικονομικά όποιον απαντήσει και ταυτόχρονα εγγράφουν τους παραλήπτες σε υπηρεσίες με επιπλέον χρέωση, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Σύμφωνα με αναφορές, τα μηνύματα φτάνουν από τον αριθμό 54122, με διαφορετικούς αποστολείς κάθε φορά.

Το περιεχόμενό τους ακολουθεί συνήθως ένα πρότυπο, συχνά με όνομα αποστολέα, όπως στο εξής παράδειγμα: «Από Μαρίνα 28: Καλησπέρα σας, έλαβα ένα μήνυμα για γνωριμία. Είμαι παντρεμένη και αναζητώ εχέμυθη γνωριμία. Εάν ενδιαφέρεστε, μιλάμε εκτός υπηρεσίας…»

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι σε περίπτωση λήψης παρόμοιου μηνύματος, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απαντηθεί. Επιπλέον, συνιστούν την άμεση απόκλειση του αριθμού, μέσω των επιλογών του μενού του κινητού τηλεφώνου.