Γιακουτία: Οικογένεια πολικών αρκούδων διέσχισε τα νερά ενός παγωμένου ποταμού

Περιβαλλοντολόγοι στη Γιακουτία της βόρειας Ρωσίας, κατέγραψαν ένα σπάνιο θέαμα, στο οποίο φαίνεται μια θηλυκή πολική αρκούδα με τα δύο μικρά της να διασχίζουν τα νερά ενός παγωμένου ποταμού.

Το Τμήμα Βιολογικών Πόρων και Προστατευόμενων Περιοχών της «Untouched Yakutia» ανακοίνωσε ότι οι περιβαλλοντολόγοι από την Προστατευόμενη Περιοχή Nezhnekolymsky παρατήρησαν αυτή την οικογένεια αρκούδων ενώ εξέταζαν τις ακτές της Ανατολικής Σιβηρικής Θάλασσας.

Στο βίντεο, η μητέρα αρκούδα φαίνεται να ανοίγει το δρόμο σαν παγοθραυστικό, ώστε τα μικρά της να μπορούν να κολυμπήσουν ήρεμα πίσω της. Οι τοπικές Αρχές ανέφεραν λόγω της κλιματικής αλλαγής τα ποτάμια πλημμυρίζουν και το γεγονός αυτό αναγκάζει τα ζώα να διασχίζουν υδάτινα μονοπάτια.

Δείτε το βίντεο:

بازرسان محیط زیست در یاکوتیا در شمال روسیه هنگام پایش جمعیت خرس‌های قطبی، از صحنه‌ای کم‌نظیر فیلم‌برداری کردند که در آن خرس ماده‌ای با دو توله‌اش از میان یخ‌های رودخانه منجمد عبور می‌کرد.



اداره منابع زیستی و مناطق حفاظت‌شده «یاکوتیای بکر» با انتشار این ویدیو اعلام کرد که بازرسان… pic.twitter.com/oCbkzQXigN — independentpersian (@indypersian) October 22, 2025

