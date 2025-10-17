Πολικές αρκούδες κατέλαβαν ρωσικό νησί - Βίντεο

Σαν στο σπίτι τους νιώθει μία ομάδα, από περίπου 20 πολικές αρκούδες, οι οποίες έχουν καταλάβει έναν εγκαταλελειμμένο ερευνητικό σταθμό στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της Ρωσίας και περιφέρονται ανάμεσα στις ερειπωμένες εγκαταστάσεις του.

Το περίεργο αυτό θέαμα, απαθανατίστηκε από τον Ρώσο ταξιδιώτη και φωτογράφο Βαντίμ Μαχόροφ.

Το νησί Κολιούτσιν, μήκους 11 χιλιομέτρων, βρίσκεται στη θάλασσα Τσούκτσι της Ρωσίας, κάποτε χρησιμοποιούνταν ως σοβιετικός μετεωρολογικός σταθμός, αλλά εγκαταλείφθηκε μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Τα πλάνα από drone, δείχνουν τις μεγάλες αρκούδες μέσα σε άδεια σπίτια, να ξεκουράζονται σε βεράντες και να κοιτάζουν έξω από τα παράθυρα.

A group of polar bears that have taken over an abandoned polar research station off Russia's far eastern coast have been intimately captured in drone footage by Russian traveler and photographer Vadim Makhorov. He discovered that the animals were using it as a shelter. pic.twitter.com/PtQHKBpaJI — The Associated Press (@AP) September 25, 2025

