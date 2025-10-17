Ολοένα και συχνότερη η εμφάνιση άγριων ζώων σε οικισμούς: Αρκούδα περπατάει μέσα στο Ασημοχώρι

Πληθαίνουν οι εμφανίσεις άγριων ζώων εντός οικισμών στα Ιωάννινα.

Αυτή τη φορά, μία αρκούδα εμφανίστηκε μέσα στον οικισμό του Ασημοχωρίου, δίπλα από τις αυλές σπιτιών.

Το Ασημοχώρι βρίσκεται σε υψόμετρο 970 μέτρων, με λίγους μόνιμους κατοίκους οι οποίοι γίνονται ακόμη λιγότεροι καθώς οδεύουμε προς τον χειμώνα.

Τα άγρια ζώα πλησιάζουν περισσότερο και χωρίς φόβο τους οικισμούς κυρίως προς αναζήτηση τροφής. Όσο λιγοστεύουν οι άνθρωποι και μειώνονται οι δραστηριότητες στην ύπαιθρο, παρόμοια περιστατικά αυξάνονται.

Δείτε την φωτογραφία από το Ασημοχώρι με την αρκούδα να βρίσκεται

Υπενθυμίζεται ότι κάτι ανάλογο έγινε και πριν από λίγες εβδομάδες στη Δολιανή Ζαγορίου όπου ένας ηλικιωμένος τραυματίστηκε σοβαρά από την συνάντηση που με αρκούδα, μέσα στην αυλή του σπιτιού του.

Ο πληθυσμός φαίνεται ότι έχει αυξηθεί και η παρουσία αρκούδας μέσα σε οικισμούς γίνεται όλο και πιο συχνή, με τους κατοίκους των περιοχών να είναι ανήσυχοι.

Αρκούδα κολυμπάει στη λίμνη Πολυφύτου

Μάρτυρας ενός σπάνιου φαινομένου έγινε ένας ψαράς στη λίμνη Πολύφυτου, που είδε μία αρκούδα να κολυμπάει μέσα σε αυτή.

Το βίντεο τράβηξε με το κινητό του τηλέφωνο ο Θανάσης Γκαμπούρας, μέσα από τη βάρκα του.

Δείτε το βίντεο:

Με πληροφορίες από epiruspost.gr, thestival.gr

Διαβάστε επίσης