Αφίδνες: Θετικός στο αλκοόλ ο οδηγός της BMW - Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα

Λίγο πριν τις 06:00 το πρωί, στις Αφίδνες, εκτυλίχθηκε ένα τροχαίο δυστύχημα-θρίλερ στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και άφησε τέσσερις σοβαρά τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μετωπική σύγκρουση προκλήθηκε όταν ένα όχημα BMV από τα δύο Ι.Χ. μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα τη μοιραία πρόσκρουση. O τραυματίας οδηγός της BMV βγήκε θετικός στο αλκοολ με πάνω από 0,50 την ώρα που το όριο είναι 0,25. Θα γίνουν και τοξικολογικές. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβατών από τα συντρίμμια.

Στο ένα όχημα επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, εκ των οποίων οι δύο ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ οι άλλοι τρεις μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο ΚΑΤ. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε και ο ημεδαπός οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, ο οποίος επίσης νοσηλεύεται.

Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση και αναμένει τις καταθέσεις των επιζώντων, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Από την αυτοψία στο σημείο, εξετάζεται το ενδεχόμενο η ολισθηρότητα του οδοστρώματος, λόγω της βροχής εκείνη την ώρα, να συνέβαλε στην απώλεια ελέγχου του ενός οχήματος και την είσοδό του στο αντίθετο ρεύμα.

Την ίδια ώρα, η αστυνομία ερευνά και ένα δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο, που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο 35ο χιλιόμετρο της εθνικής Αθηνών–Κορίνθου, όπου μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του μετά τη σφοδρή πρόσκρουσή του στο πίσω μέρος σταθμευμένου φορτηγού. Η μοτοσικλέτα τυλίχθηκε στις φλόγες και ο άτυχος οδηγός ανασύρθηκε απανθρακωμένος· μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

