Αφίδνες: Θετικός στο αλκοόλ ο οδηγός της BMW - Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα

Δύο νεκροί και τέσσερις σοβαρά τραυματίες σε σφοδρή μετωπική σύγκρουση

Κατερίνα Ρίστα

Αφίδνες: Θετικός στο αλκοόλ ο οδηγός της BMW - Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λίγο πριν τις 06:00 το πρωί, στις Αφίδνες, εκτυλίχθηκε ένα τροχαίο δυστύχημα-θρίλερ στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και άφησε τέσσερις σοβαρά τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μετωπική σύγκρουση προκλήθηκε όταν ένα όχημα BMV από τα δύο Ι.Χ. μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα τη μοιραία πρόσκρουση. O τραυματίας οδηγός της BMV βγήκε θετικός στο αλκοολ με πάνω από 0,50 την ώρα που το όριο είναι 0,25. Θα γίνουν και τοξικολογικές. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβατών από τα συντρίμμια.

Στο ένα όχημα επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, εκ των οποίων οι δύο ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ οι άλλοι τρεις μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο ΚΑΤ. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε και ο ημεδαπός οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, ο οποίος επίσης νοσηλεύεται.

ΤΡΟΧΑΙΟ

Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση και αναμένει τις καταθέσεις των επιζώντων, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Από την αυτοψία στο σημείο, εξετάζεται το ενδεχόμενο η ολισθηρότητα του οδοστρώματος, λόγω της βροχής εκείνη την ώρα, να συνέβαλε στην απώλεια ελέγχου του ενός οχήματος και την είσοδό του στο αντίθετο ρεύμα.

Την ίδια ώρα, η αστυνομία ερευνά και ένα δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο, που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο 35ο χιλιόμετρο της εθνικής Αθηνών–Κορίνθου, όπου μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του μετά τη σφοδρή πρόσκρουσή του στο πίσω μέρος σταθμευμένου φορτηγού. Η μοτοσικλέτα τυλίχθηκε στις φλόγες και ο άτυχος οδηγός ανασύρθηκε απανθρακωμένος· μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:39LIFESTYLE

Πυροβολισμοί, όμηροι, αποκαλύψεις – «Χάος» στα νέα επεισόδια του Grand Hotel

17:33LIFESTYLE

«Επικίνδυνες αποστολές» στο GNTM

17:31LIFESTYLE

Θανάσης Τσαλταμπάσης: «Φίλοι μου πήγαν στο νοσοκομείο από οπαδική βία, εγώ τη γλίτωσα στο παρατσάκ»

17:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

La Liga: Ετοιμάζουν διαμαρτυρία οι αρχηγοί των ομάδων για το Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα

17:30LIFESTYLE

Χριστίνα Βίδου: «Η πιο δύσκολη ερώτηση που μου έχει κάνει η κόρη μου αφορά τον πατέρα της»

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 21χρονος μέλος κυκλώματος εκμετάλλευσης ανηλίκων μέσω Διαδικτύου – Τι είπε στην απολογία του

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: «Σταλινικές» εκκαθαρίσεις στο στράτευμα - Εννέα ανώτεροι αξιωματούχοι αποβλήθηκαν από το Κόμμα και τις ένοπλες δυνάμεις

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Πεσκόφ: Πιθανή συνάντηση Πούτιν και Τραμπ τις επόμενες δύο εβδομάδες

17:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Επίσκεψη σε Πεντέλη και Μελίσσια το Σάββατο 18 Οκτωβρίου

17:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 20 έως 24 Οκτωβρίου 2025

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσος στρατιώτης πυροβόλησε κατά συναδέλφων του σε βάση κοντά στη Μόσχα - Σκότωσε έναν συστρατιώτη του και έπειτα αυτοκτόνησε

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: H 3χρονη Matilda μπήκε μόνη της στην πισίνα - Ελεύθεροι οι συλληφθέντες

16:57ΥΓΕΙΑ

Καινοτόμες Ενδοσκοπικές και Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές (MISS) στη Χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης

16:55ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας: Η πλήρης εικόνα της εκπαίδευσης για τη φετινή χρονιά - Όλα όσα ισχύουν για μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

16:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Ποιοι θα λάβουν ειδοποίηση για πρόστιμο έως και 20.000€ αν δεν συμμορφωθούν

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Χειροπέδες σε τέσσερις άνδρες για σχεδιασμό επίθεσης κατά Ρώσου αντιφρονούντα

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Αγωνία για την «Ξανθιά Αφροδίτη» της 7ης Τέχνης – Η μάχη με μυστηριώδη ασθένεια

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Nord Stream: Κατά της έκδοσης του Ουκρανού υπόπτου «Βολοντίμιρ Ζ.» στη Γερμανία αποφάσισε η Πολωνία - «Η υπόθεση έκλεισε» έγραψε ο Τουσκ

16:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Η Bentley Bentayga στο Casino Loutraki: Η Απόλυτη Πολυτέλεια που Ζωντανεύει Όνειρα

16:35ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Η απόλυτη εμπειρία Formula 1 στην Πάτρα αυτή την Κυριακή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Αφίδνες: Θετικός στο αλκοόλ ο οδηγός της BMW - Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του για «λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής»

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία για καταζητούμενο πρώην πρύτανη που φέρεται να δραπέτευσε με ελληνικό διαβατήριο

16:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Ποιοι θα λάβουν ειδοποίηση για πρόστιμο έως και 20.000€ αν δεν συμμορφωθούν

15:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Λούκα Βιλντόζα: Σοκάρει η κατάθεση της διασώστριας - «Με έπιασε από τον λαιμό και με σήκωσε»

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ποιος ήταν ο επιχειρηματίας και παράγοντας ποδοσφαίρου Σταύρος Δημοσθένους που δολοφονήθηκε με 3 σφαίρες μπροστά στα παιδιά του

12:38LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κρατά την πρωτιά στην πρωινή ζώνη

10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ECMWF και UKMO για την Ελλάδα

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: H 3χρονη Matilda μπήκε μόνη της στην πισίνα - Ελεύθεροι οι συλληφθέντες

13:41WHAT THE FACT

Η θερμομόνωση είναι ήδη ξεπερασμένη - Η σκανδιναβική λύση για ζέστη και μεγάλη οικονομία

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Πού είναι οι Ουσόλτσεφ - Η μυστηριώδης εξαφάνιση μιας οικογένειας στοιχειώνει τη Ρωσία

13:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ο τσακωμός πριν τη διπλή δολοφονία - Το μυστηριώδες τηλεφώνημα στο Κολωνάκι μετά την εκτέλεση

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ξεκινά η δίκη για τη φρικτή δολοφονία της 12χρονης Λόλα - Βασανίστηκε μέχρι θανάτου

16:19ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παραδόθηκε στις αρχές ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Τραμπ - Αντιμέτωπος με πιθανή φυλάκιση δεκαετιών

20:44ΚΑΙΡΟΣ

Τα δύο πρόσωπα του καιρού: Έρχονται και βροχές και Άγιο-δημητριάτικο καλοκαιράκι

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Γιατί θα γίνουν νωρίτερα οι πληρωμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ