Τραγωδίες στην άσφαλτο: Τρεις νεκροί από καραμπόλα στις Αφίδνες - Απανθρακώθηκε οδηγός στην Κόρινθο

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε καραμπόλα στο ύψος των Αφιδνών τα ξημερώματα της Παρασκευής, ενώ, λίγες ώρες νωρίτερα, ένας μοτοσικλετιστής απανθρακώθηκε μετά από σύγκρουση με σταθμευμένο φορτηγό, στην Κόρινθο.

Μεγαλώνει ο αριθμός των θυμάτων από την καραμπόλα στις Αφίδνες καθώς και τρίτο άτομα άφησε την τελευταία του πνοή.

Πρόκειται για έναν εκ των τραυματιών, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο οποίος εξέπνευσε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο KAT.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 6 το πρωί όταν συγκρούστηκαν μετωπικά 3 ΙΧ οχήματα, στον παράδρομο της εθνικής οδού στο ύψος των Αφιδνών, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άτομα και να τραυματιστούν 3 ακόμη, οι δύο σοβαρά και ο ένας πιο ελαφρά.

01 04 Πηγή: INTIME NEWS 02 04 Πηγή: INTIME NEWS 03 04 Πηγή: INTIME NEWS 04 04 Πηγή: INTIME NEWS

Ένας νεκρός στην Κόρινθο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε και τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος της Νέας Περάμου.

Το τροχαίο συνέβη στις 02:30 στο ρεύμα προς Αθήνα όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με φορτηγό - το οποίο ήταν σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου. Αμέσως μετά τη σύγκρουση, η μοτοσικλέτα έπιασε φωτιά, με αποτέλεσμα ο οδηγός να απανθρακωθεί.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας και η Πυροσβεστική, με 11 πυροσβέστες και πέντε οχήματα. Μετά την κατάσβεση, οι πυροσβέστες ανέσυραν τη σορό του άνδρα, η οποία μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο για νεκροψία–νεκροτομή και ταυτοποίηση στοιχείων.

Διαβάστε επίσης