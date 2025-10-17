Τραγωδίες στην άσφαλτο: Τρεις νεκροί από καραμπόλα στις Αφίδνες - Απανθρακώθηκε οδηγός στην Κόρινθο

Τέσσερις νεκροί σε δυο δυστυχήματα στην άσφαλτο τα ξημερώματα

Newsbomb

Τραγωδίες στην άσφαλτο: Τρεις νεκροί από καραμπόλα στις Αφίδνες - Απανθρακώθηκε οδηγός στην Κόρινθο
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε καραμπόλα στο ύψος των Αφιδνών τα ξημερώματα της Παρασκευής, ενώ, λίγες ώρες νωρίτερα, ένας μοτοσικλετιστής απανθρακώθηκε μετά από σύγκρουση με σταθμευμένο φορτηγό, στην Κόρινθο.

Μεγαλώνει ο αριθμός των θυμάτων από την καραμπόλα στις Αφίδνες καθώς και τρίτο άτομα άφησε την τελευταία του πνοή.

Πρόκειται για έναν εκ των τραυματιών, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο οποίος εξέπνευσε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο KAT.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 6 το πρωί όταν συγκρούστηκαν μετωπικά 3 ΙΧ οχήματα, στον παράδρομο της εθνικής οδού στο ύψος των Αφιδνών, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άτομα και να τραυματιστούν 3 ακόμη, οι δύο σοβαρά και ο ένας πιο ελαφρά.

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΦΙΔΝΩΝ
0104
Πηγή: INTIME NEWS
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΦΙΔΝΩΝ
0204
Πηγή: INTIME NEWS
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΦΙΔΝΩΝ
0304
Πηγή: INTIME NEWS
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΦΙΔΝΩΝ
0404
Πηγή: INTIME NEWS

Ένας νεκρός στην Κόρινθο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε και τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος της Νέας Περάμου.

Το τροχαίο συνέβη στις 02:30 στο ρεύμα προς Αθήνα όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με φορτηγό - το οποίο ήταν σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου. Αμέσως μετά τη σύγκρουση, η μοτοσικλέτα έπιασε φωτιά, με αποτέλεσμα ο οδηγός να απανθρακωθεί.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας και η Πυροσβεστική, με 11 πυροσβέστες και πέντε οχήματα. Μετά την κατάσβεση, οι πυροσβέστες ανέσυραν τη σορό του άνδρα, η οποία μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο για νεκροψία–νεκροτομή και ταυτοποίηση στοιχείων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε παρέλαση την 28η Οκτωβρίου - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Αντίο στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο: Η νέα τάση που κατακλύζει την Ευρώπη

10:00ΥΓΕΙΑ

Νόσος Graves: Η συχνότερη αιτία ενός υπερδραστήριου θυρεοειδή!

09:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Αθηναϊκός κάνει καταγγελία στη FIBA για προκλητική ανάρτηση της τουρκικής Μπεσίκτας

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική μοίρα 26χρονης Λευκορωσίδας: «Παγίδα θανάτου» η δουλειά μοντέλου στην Ταϊλάνδη - Την σκότωσαν και πούλησαν τα όργανά της;

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Τίναξαν στον αέρα τα αυτοκίνητα δημοσιογράφου που κάνει εκπομπή για την διαφθορά και της κόρης του

09:42ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία 20/10: Γιατί δεν θα γίνει μάθημα στην Πύλο

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Baek Se-hee: Πέθανε στα 35 της η συγγραφέας του μπεστ σέλερ «Θέλω να πεθάνω, αλλά θέλω να φάω Tteokbokki» - Η μάχη της με την κατάθλιψη

09:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Εφές - Παναθηναϊκός και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στα «κόκκινα» Κηφισός και Αττική Οδός - Ποιοι δρόμοι είναι μποτιλιαρισμένοι

09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πένθος για τον βουλευτή της ΝΔ Χρήστο Μπουκώρο - Πέθανε η μητέρα του

09:23ΕΘΝΙΚΑ

Οι προτάσεις-κλειδιά της Ελλάδας στον οδικό χάρτη της Κομισιόν για την Αμυντική Ετοιμότητα της ΕΕ μέχρι το 2030

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Πόσο μπορούν να μεταβάλουν το πολιτικό σκηνικό Τσίπρας, Σαμαράς και Καρυστιανού - Το προβάδισμα της ΝΔ και η καταλληλότητα Μητσοτάκη

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέο έντονο κύμα κακοκαιρίας - Πότε και σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

09:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: «Ιθάκη» ο τίτλος του βιβλίου του – Στα βιβλιοπωλεία μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου

09:08LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: «Άνοιξε» τα χαρτιά της για τον «τοξικό» της γάμο με τον Κάνιε Γουέστ - «Δεν ήξερες τι θα βρεις όταν ξυπνήσεις»

09:07ΥΓΕΙΑ

Αντιγριπικός εμβολιασμός: Πόσοι εμβολιάστηκαν πέρυσι - Μικρότερη η πίεση στο ΕΣΥ λόγω εμβολιασμών

09:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βροχή» τα επιδόματα τον Νοέμβριο: Πλήρης οδηγός για τα 250 ευρώ, το ενοίκιο και το επίδομα παιδιού

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Vision Zero: Πώς το «'Όραμα Μηδέν» για τα τροχαία μείωσε τους θανάτους - Έμφαση στους δρόμους, όχι στον οδηγό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ECMWF και UKMO για την Ελλάδα

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Αυτό είναι το πρώτο τηλεφώνημα του ανιψιού μετά τη δολοφονία του θείου του

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδίες στην άσφαλτο: Τρεις νεκροί από καραμπόλα στις Αφίδνες - Απανθρακώθηκε οδηγός στην Κόρινθο

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική μοίρα 26χρονης Λευκορωσίδας: «Παγίδα θανάτου» η δουλειά μοντέλου στην Ταϊλάνδη - Την σκότωσαν και πούλησαν τα όργανά της;

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Δημόσιες εκτελέσεις, εμπρησμοί και μάχες - Η Χαμάς, οι 4 ισχυρές πολιτοφυλακές και η στρατηγική «διαίρει και βασίλευε»

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέο έντονο κύμα κακοκαιρίας - Πότε και σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

22:00WHAT THE FACT

Το μυστικό που κρύβει η «πόλη κάτω από τον πάγο» - Μυστική βάση κάτω από τους παγετώνες της Γροιλανδίας εντόπισαν επιστήμονες της NASA

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Η σφαγή των αμνών» μετά την ευλογιά: Ολοκληρωτική καταστροφή για τους κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας - Αποστολή του Newsbomb

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες από το απόθεμα χρυσού της Ιταλίας - Το τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο

09:08LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: «Άνοιξε» τα χαρτιά της για τον «τοξικό» της γάμο με τον Κάνιε Γουέστ - «Δεν ήξερες τι θα βρεις όταν ξυπνήσεις»

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Αντίο στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο: Η νέα τάση που κατακλύζει την Ευρώπη

05:52ΕΛΛΑΔΑ

Νταλίκα έπεσε στις μπάρες στον Κηφισό – Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ρεύμα προς Πειραιά

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Baek Se-hee: Πέθανε στα 35 της η συγγραφέας του μπεστ σέλερ «Θέλω να πεθάνω, αλλά θέλω να φάω Tteokbokki» - Η μάχη της με την κατάθλιψη

09:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βροχή» τα επιδόματα τον Νοέμβριο: Πλήρης οδηγός για τα 250 ευρώ, το ενοίκιο και το επίδομα παιδιού

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «καλοκαίρι του Άη Δημήτρη» - Θα φτάσει στους 30 η θερμοκρασία

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Πόσο μπορούν να μεταβάλουν το πολιτικό σκηνικό Τσίπρας, Σαμαράς και Καρυστιανού - Το προβάδισμα της ΝΔ και η καταλληλότητα Μητσοτάκη

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ