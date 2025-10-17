Νέο τροχαίο στον Κηφισό: Καραμπόλα τριών οχημάτων - Ένας σοβαρά τραυματίας
Δεύτερο τροχαίο σε λίγες ώρες
Νέο τροχαίο σημειώθηκε στον Κηφισό μετά την εκτροπή νταλίκας τα ξημερώματα, καθώς τρία οχήματα στο ρεύμα ανόδου συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένα άτομο.
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος των ΚΤΕΛ, στην αριστερή λωρίδα και αυτή τη στιγμή στο σημείο επικρατεί κυκλοφοριακό χάος.
