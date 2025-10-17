Νταλίκα έπεσε στις μπάρες στον Κηφισό – Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ρεύμα προς Πειραιά

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (16/10) στον Κηφισό, όταν νταλίκα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες στο ύψος της Λένορμαν, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση οι μπάρες παραμορφώθηκαν και πέρασαν στο αντίθετο ρεύμα, προκαλώντας ζημιές και προσωρινό κλείσιμο της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας προς Λαμία.

Η Τροχαία προχώρησε σε ολικό αποκλεισμό των δύο λωρίδων στο ρεύμα προς Πειραιά, με την κίνηση να διεξάγεται μόνο από τη δεξιά λωρίδα.

Στο σημείο παρατηρείται μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση, ενώ συνεργεία επιχειρούν για την απομάκρυνση του οχήματος και την αποκατάσταση των ζημιών.