Η στιγμή που αυτοκίνητο καρφώνεται σε τζαμαρία των ΕΛΤΑ στην Κηφισίας – Μεθυσμένος ο οδηγός
Νέο σοκαριστικό τροχαίο κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στην Κηφισίας, τα ξημερώματα της Πέμπτης (16/10)
Σφοδρότατο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 04:00 της Πέμπτης (16/10), στη Λεωφόρο Κηφισίας.
Πάνω στη στροφή, ο 24χρονος οδηγός χάνει τον έλεγχο του οχήματος, πέφτει πάνω στο διάζωμα και καρφώνεται σε βιτρίνα καταστήματος ΕΛΤΑ.
Το αλκοτέστ έδειξε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος αναφέρει ότι στο ίδιο σημείο έχουν συμβεί πολλά τροχαία, το ένα μάλιστα θανατηφόρο.
