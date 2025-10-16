Η στιγμή που αυτοκίνητο καρφώνεται σε τζαμαρία των ΕΛΤΑ στην Κηφισίας – Μεθυσμένος ο οδηγός

Σφοδρότατο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 04:00 της Πέμπτης (16/10), στη Λεωφόρο Κηφισίας.

Πάνω στη στροφή, ο 24χρονος οδηγός χάνει τον έλεγχο του οχήματος, πέφτει πάνω στο διάζωμα και καρφώνεται σε βιτρίνα καταστήματος ΕΛΤΑ.

Το αλκοτέστ έδειξε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος αναφέρει ότι στο ίδιο σημείο έχουν συμβεί πολλά τροχαία, το ένα μάλιστα θανατηφόρο.