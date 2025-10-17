Τραγωδίες στην άσφαλτο: Δυο νεκροί σε καραμπόλα οχημάτων στις Αφίδνες - Ένας νεκρός στην Κόρινθο

Με τον χειρότερο τρόπο ξημέρωσε η Παρασκευή (17/10) καθώς δυο άτομα έχασαν τη ζωή τους σε καραμπόλα στις Αφίδνες.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, τις πρώτες πρωινές ώρες, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σημειώθηκε καραμπόλα στον παράδρομο στο ύψος των διοδίων, με εμπλοκή περισσότερων από τριών οχημάτων με αποτέλεσμα δυο άτομα να χάσουν τις ζωές τους.

Στο τροχαίο τραυματίστηκαν συνολικά 6 άτομα, εκ των οποίων 3 σοβαρά, αναφέρουν πληροφορίες της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Ένας νεκρός στην Κόρινθο

Νωρίτερα, θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος της Νέας Περάμου.

Το τροχαίο συνέβη στις 02:30 στο ρεύμα προς Αθήνα όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με φορτηγό.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας που απέκλεισαν το χώρο, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση τον οδηγό της μοτοσικλέτας στο νοσοκομείο.

Λίγο αργότερα εξέπνευσε.