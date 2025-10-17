Φοινικούντα: Για νέα κατάθεση κλήθηκε ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη και η σύντροφός του

Αρνείται την φυσική αυτουργία ο συλληφθείς του φερόμενου ως εκτελεστή στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Στα δικαστήρια της Καλαμάτας μαζί με τον δικηγόρο του μετέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (17/10) ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε μαζί με τον 61χρονο επιστάτη του το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου στη Φοινικούντα.

Ο ανιψιός του 68χρονου θύματος της δολοφονίας στη Φοινικούντα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα δηλώσει δια του δικηγόρου του, παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας εναντίον των δύο 22χρονων που έχουν συλληφθεί για το άγριο έγκλημα.

Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη με τις καταθέσεις τους να έχουν διαρκέσει αρκετή ώρα. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η σύντροφος του 33χρονου κατέθετε για περίπου 2,5 ώρες.