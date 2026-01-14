Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Κύπελλο Ελλάδας, Euroleague και Κόπα Άφρικα

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας. Σε περίπτωση θέση είναι οι αναμετρήσεις του Κυπέλλου Ελλάδας για τα προημιτελικά, καθώς στις 15:00 θα ξεκινήσει το Λεβαδειακός - Κηφισιά, ακολουθεί στις 17:00 το ΑΕΚ - ΟΦΗ και στις 18:30 το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ, ενώ η αυλαία θα πέσει στις 20:30 με το Παναθηναϊκός - Άρης και μετάδοση από τα κανάλια της Cosmote TV.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και στην Euroleague, μια και το απόγευμα στις 20:30 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται κόντρα στην Παρτιζάν στο Βελιγράδι για την 22η αγωνιστική, τη στιγμή που ο Άρης στις 20:00 θα αντιμετωπίσει την Χάποελ Ιερουσαλήμ. Αμφότερα τα ματς θα μεταδοθούν από τα κανάλια της Nova.

Τέλος, από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδοθούν οι δύο ημιτελικοί του Κόπα Άφρικα, μια και στις 19:00 η Σενεγάλη θα παίξει κόντρα στην Αίγυπτο, ενώ στις 22:00 θα πραγματοποιηθεί το Νιγηρία - Μαρόκο.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

15:00 COSMOTE SPORT 1 HD Λεβαδειακός – Κηφισιά Κύπελλο Ελλάδας

15:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ – Σέφιλντ 2026

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΕΚ – ΟΦΗ Κύπελλο Ελλάδας

18:00 Novasports Start Άνκαρα – Λόντον Λάιονς Eurocup

18:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Κύπελλο Ελλάδας

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τόφας – Σολέ FIBA Basketball Champions League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σενεγάλη – Αίγυπτος Κύπελλο Εθνών Αφρικής

19:30 Novasports 6HD Βόλφσμπουργκ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Νάπολι – Πάρμα Serie A

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Αχλί – Αλ Τααβούν Roshn Saudi League

20:00 Novasports 4HD Άρης – Χάποελ Ιερουσαλήμ Eurocup

20:30 Novasports 5HD Μπουργκ – Μπεσίκτας Eurocup

20:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Άρης Κύπελλο Ελλάδας

20:30 Novasports Prime Παρτίζαν – Ολυμπιακός Euroleague

21:30 Novasports Start Χόφενχαϊμ – Γκλάντμπαχ Bundesliga

21:30 Novasports 3HD Κολωνία – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

21:30 Novasports 2HD Λειψία – Φράιμπουργκ Bundesliga

21:45 COSMOTE SPORT 5 HD Ίντερ – Λέτσε Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Φόλκερκ – Σέλτικ Scottish Premiership

22:00 Action 24 Τσέλσι – Άρσεναλ Λιγκ Καπ Αγγλίας

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νιγηρία – Μαρόκο Κύπελλο Εθνών Αφρικής

