Κύπελλο Ελλάδας: Μια και… έξω για τους «4» με Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – Άρης

Με τους αγώνες των προημιτελικών συνεχίζεται την Τετάρτη (14/01) το Κύπελλο Ελλάδας, όπου το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – Άρης | Φαβορί ΑΕΚ και Λεβαδειακός απέναντι σε ΟΦΗ και Κηφισιά, αντίστοιχα.

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
Οι αναμετρήσεις είναι νοκ άουτ κι ως εκ τούτου οι ομάδες δεν θα έχουν… δεύτερες ευκαιρίες κι πρόκριση θα κρίνει... μια κι έξω!

Επίσης, αξίζει να θυμίσουμε ότι σε ενδεχόμενο ισοπαλίας, η πρόκριση θα κριθεί απευθείας στα πέναλτι (δεν υπάρχει παράταση).

Η αυλαία ανοίγει (χρονικά) από το «Λάμπρος Κατσώνης», όπου ο φοβερός και τρομερός Λεβαδειακός περιμένει την Κηφισιά. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, οι Βοιωτοί είχαν επικρατήσει 3-2, με ανατροπή, της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο. Πλέον, ο Λεβαδειακός μετράει τρεις διαδοχικές νίκες, με πιο πρόσφατη το 3-1 επί του Βόλου και φιγουράρει στην τέταρτη θέση της Super League, ενώ η ομάδα των βορείων προαστίων μετράει τέσσερις συνεχόμενες ισοπαλίες, με τελευταία το 1-1 με την ΑΕΛ και είναι στην οκτάδα.

Για τέταρτη φορά σε διάστημα περίπου δύο μηνών, ΑΕΚ και ΟΦΗ τίθενται αντιμέτωποι. Εύκολα ή δύσκολα, η Ένωση επικράτησε στις τρεις προηγούμενες αναμετρήσεις (1-0 στο Παγκρήτιο και 2-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Πρωτάθλημα, 2-0 στην OPAP Arena για τη League Phase του Κυπέλλου). Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς «κόλλησε» στο 1-1 με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, είδε το σερί των δέκα νικών να σταματάει και, παράλληλα, να πέφτει από την κορυφή. Οι Κρητικοί, νίκησαν δις μέσα σε λίγες ημέρες στο Παγκρήτιο τον Αστέρα AKTOR (2-0 για το Κύπελλο και 4-0 για το Πρωτάθλημα), με τον Τιάγκο Νους να είναι σε… οργιώδη κατάσταση.

Στο Φάληρο, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα μπουν με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία. Οι «ερυθρόλευκοι», μετά την κατάκτηση του Super Cup (3-0 τον ΟΦΗ στην παράταση), επιβλήθηκαν με 2-0 του Ατρόμητου στο Περιστέρι και πέρασαν στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι «ασπρόμαυροι», ακολουθούν ένα βαθμό πιο πίσω – μαζί με την ΑΕΚ – έπειτα από το επιβλητικό τους πέρασμα με 3-0 από το Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού. Για τη Super League η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου είχε επικρατήσει 2-1 στην Τούμπα – με ανατροπή – εκείνης του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενώ στις 11 τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις αγνοείται η ισοπαλία (0-0 στις 5/2/23).

Σε εξίσου καλό momentum δείχνουν να είναι Παναθηναϊκός και Άρης που τίθενται αντιμέτωποι στο ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι», με εντελώς νέο πρόσωπο, μπήκαν με το δεξί στο 2026 καθώς κέρδισαν εύκολα με 3-0 τον Πανσερραϊκό, ανεβαίνοντας έτσι στην πέμπτη θέση. Οι «κίτρινοι», έπειτα από το άνετο 2-0 επί του Παναιτωλικού για το Κύπελλο, αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 με την ΑΕΚ, πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση. Για το πρωτάθλημα, Παναθηναϊκός και Άρης είχαν μείνει στο 1-1 στου Χαριλάου (19/10) ενώ στην Αθήνα το «τριφύλλι» έχει μια διετία να κερδίσει τον Άρη (2-0 στις 28/2/24).

Το πρόγραμμα και τα κανάλια που θα δείξουν τα προημιτελικά:

  • 15:00 (CosmoteSport1) «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – Κηφισιά
  • 17:00 (CosmoteSport3) OPAP Arena, ΑΕΚ – ΟΦΗ
  • 18:30 (CosmoteSport2) «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
  • 20:30 (CosmoteSport1) OAKA, Παναθηναϊκός – Άρης

Οι διασταυρώσεις των ημιτελικών:

  • Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός ή Άρης
  • Λεβαδειακός ή Κηφισιά - ΑΕΚ ή ΟΦΗ

*Τα πρώτα ματς θα γίνουν 3-4-5 Φεβρουαρίου κι οι ρεβάνς στις 10-11-12 Φεβρουαρίου

