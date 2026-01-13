ΑΕΚ: Επέστρεψαν στις προπονήσεις Ζίνι και Πιερό, «ετοιμοπόλεμος» με ΟΦΗ ο Ρότα

Ζίνι και Φραντζί Πιερό επέστρεψαν σε φουλ ρυθμούς και βρίσκονται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, ενώ «ετοιμοπόλεμος» για τον προημιτελικό στο Κύπελλο Ελλάδας, ΑΕΚ - ΟΦΗ είναι κι ο Λάζαρος Ρότα.

Ευχάριστα ήταν τα νέα για τον Σέρβο τεχνικό στην τελευταία προπόνηση πριν από τον αγώνα με την κρητική ομάδα στην «OPAP Arena».

Ο Νίκολιτς είδε τον Ρότα να γυμνάζεται σε φουλ ρυθμούς, δείχνοντας να έχει ξεπεράσει την ενόχληση που είχε παραμονές του αγώνα με τον Άρη. Ο διεθνής μπακ έμεινε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση του «Κλ. Βικελίδης», αλλά πλέον είναι «ετοιμοπόλεμος» για το ματς της Τετάρτης (14/01).

Διαθέσιμοι είναι κι οι Ζίνι, Φραντζί Πιερό, οι οποίοι έχουν επιστρέψει από τη Δευτέρα (12/01) σε φουλ ρυθμούς. Πλέον, είναι στο… χέρι του τεχνικού της «Ένωσης» να αποφασίσει αν θα τους συμπεριλάβει στην αποστολή ή ακόμα και στην ενδεκάδα.

Το ΑΕΚ – ΟΦΗ είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Τετάρτης (14/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport3HD.

