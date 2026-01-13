Παναθηναϊκός – Άρης: Χωρίς Τζούριτσιτς, αλλά με Παντελίδη οι «πράσινοι» | Η αποστολή του Μπενίτεθ

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον κρίσιμο προημιτελικό Κυπέλλου με τον Άρη (Τετάρτη 14/1, 20:30), με τον Ράφα Μπενίτεθ να καλείται να διαχειριστεί μια νέα απουσία.

Εκτός παραμένει ο Ντέσερς, ενώ πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε με τον Τζούρισιτς, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον γαστροκνήμιο, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και τέθηκε νοκ άουτ για την αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ.

Στον αντίποδα, ο Αλμπάν Λαφόν επέστρεψε από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και προπονήθηκε κανονικά, παίρνοντας θέση στην αποστολή. Διαθέσιμοι είναι επίσης οι Πάλμερ-Μπράουν, Μπακασέτας και Παντελίδης, που εξέτισαν τις ποινές τους στο ματς με τον Πανσερραϊκό, με τον τελευταίο να συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στην αποστολή.

Η προπόνηση περιλάμβανε προθέρμανση, δουλειά στην τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις, με τον Ντέσερς να συνεχίζει θεραπεία.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Νεμπής, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον προημιτελικό Κυπέλλου με τον Άρη PANATHINAIKOS FC

