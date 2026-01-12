Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε η πώληση του Ντραγκόφσκι

Ο Πολωνός τερματοφύλακας είχε τεθεί εκτός πλάνων στον Παναθηναϊκό και ήταν γνωστό πως θα επέστρεφε στην πατρίδα του, αφού η Βίτζεβ Λοτζ είχε φτάσει σε συμφωνία με το «Τριφύλλι» για την αγορά του.

Μάλιστα, οι δύο ομάδες ανακοίνωσαν το «deal», με τον Ντραγκόφσκι να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός αποχαιρετά τον Πολωνό τερματοφύλακα μετά από 72 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τριφυλλιού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι στην πολωνική Βίτζεβ Λοτζ.

Ο Πολωνός τερματοφύλακας εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2024 με τη μορφή δανεισμού από τη Σπέτσια, ενώ το καλοκαίρι του 2024 αποκτήθηκε από το Τριφύλλι. Στον Παναθηναϊκό κατέγραψε 72 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, κατακτώντας ένα Κύπελλο το 2024».