Χρήστος Μουζακίτης: Μετακόμισε στα νότια προάστια - Οι δύο ομάδες που προτιμά

Επτασφράγιστο μυστικό κρατούν στον Ολυμπιακό το τι μέλλει γενέσθαι με τον Χρήστο Μουζακίτη, ο οποίος «παρακολουθείται» από δέκα ομάδες του εξωτερικού!

Είναι ξεκάθαρο ότι 19χρονος μέσος πωλείται αρκεί να έρθει η κατάλληλη πρόταση στην Πειραϊκή ΠΑΕ. Κι όταν λέμε κατάλληλη εννοούμε να υπάρχουν τα σωστά μηδενικά στο ποσό...

Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Χρήστος Μουζακίτης INTIME NEWS

Θέλει Αγγλία η Ισπανία - Αποφασίζει ο Μαρινάκης

Τον παρακολουθούν ομάδες από Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία και Πορτογαλία. Ο ίδιος σεβόμενος τον Ολυμπιακό -που τον βοήθησε τόσο στην εξέλιξή του- θα σεβαστεί την οιαδήποτε απόφαση του Βαγγέλη Μαρινάκη. Η μεγάλη του επιθυμία, πάντως, είναι να πάει είτε στην Αγγλία για λογαριασμό της Μάντσεστερ Σίτι, είτε στην Ισπανία για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Σε κάθε περίπτωση, ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής θέλει να πάρει μεταγραφή σε μία ομάδα που θα έχει αρκετό χρόνο συμμετοχής στην αρχική ενδεκάδα και παράλληλα θα υπάρχουν τα εχέγγυα για την κατάκτηση τίτλων και διακρίσεων.

Τα... μυστικά του Χρήστου Μουζακίτη

Ο ίδιος έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες από τις αρχές του καλοκαιριού, προκειμένου να "δέσει" και γι` αυτό κάνει εντατικές ατομικές προπονήσεις. Έχει επίσης μετακομίσει στα νότια προάστια, ώστε να είναι κοντά στο προπονητικό κέντρο της ομάδας του και να μην χάνει χρόνο στις μετακινήσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός έχει επενδύσει πολύ πάνω στον Χρήστο Μουζακίτη ο οποίος:

Παρουσιάζεται εξαιρετικά ώριμος παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Είναι απόλυτα αφοσιωμένος στο πρόγραμμα της Πειραϊκής ομάδας και κάνει καλή ζωή

Ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του προπονητή του, Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος τον χρησιμοποιεί ως βασικό στα περισσότερα ματς

Δεν είναι τυχαίο ότι ο νεαρός ποδοσφαιριστής εκτελεί και μάλιστα με επιτυχία τα περισσότερα κόρνερ του Ολυμπιακού. Έχει αυτό το έμφυτο ταλέντο στις στημένες φάσεις, που αν το καλλιεργήσει κι άλλο θα διαπρέψει...

Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Χρήστος Μουζακίτης INTIME NEWS

Τώρα ή το καλοκαίρι η μεταγραφή;

Το σίγουρο είναι ότι τόσο ο Ολυμπιακός, όσο κι ο παίκτης τηρούν σιγή ιχθύος για το θέμα της μεταγραφής του και περιμένουν την καλύτερη δυνατή πρόταση, αλλά και τις αποφάσεις του μεγάλου αφεντικού.

Ο ίδιος είναι έτοιμος να κάνει το μεγάλο άλμα, μόλις πάρει το "πράσινο φως" από την ερυθρόλευκη ομάδα. Στο μεταξύ ισορροπεί το παιχνίδι του Ολυμπιακού ανάμεσα σε άμυνα και επίθεση και σε κάθε ματς κάνει δεκάδες πετυχημένες πάσες στους συμπαίκτες του... Το μέλλον του ανήκει.

Ο Χρήστος Μουζακίτης δεν βιάζεται, ξέρει να περιμένει..