Κώστας Τασούλας για Γιώργο Βασιλείου: «Πολιτικός ηγέτης που εργάστηκε για την ευημερία της Κύπρου»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια για τον θάνατο του πρώην προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου.

Ο κ. Τασούλας έκανε λόγο για έναν οραματιστή και ευρωπαϊστή, ο οποίος άφησε πίσω του μία πλούσια πολιτική παρακαταθήκη.

Ολόκληρη η δήλωση του Κώστα Τασούλα:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την εκδημία του Γιώργου Βασιλείου, πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, οραματιστή και ευρωπαϊστή, ο οποίος άφησε πίσω του μία πλούσια πολιτική παρακαταθήκη.

Ενός πολιτικού ηγέτη που εργάστηκε σθεναρά για την ευημερία, την ασφάλεια και την ευρωπαϊκή προοπτική της Κύπρου, για την προάσπιση των δικαιωμάτων του κυπριακού Ελληνισμού, για την επίλυση του Κυπριακού, τον τερματισμό της παράνομης τουρκικής κατοχής και την επανένωση της νήσου.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον αδελφό κυπριακό λαό, στην κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην οικογένεια και τους οικείους του».

Διαβάστε επίσης