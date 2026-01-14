Γιώργος Βασιλείου: Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου – Το πολυσχιδές έργο του

Ο Γιώργος Βασιλείου «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών – Υπήρξε ο τρίτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Γιώργος Βασιλείου: Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου – Το πολυσχιδές έργο του
ΚΥΠΡΟΣ
Την τελευταία του πνοή «άφησε» ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργος Βασιλείου, σε ηλικία 94 ετών.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η σύζυγος και συνοδοιπόρος του επί 59 χρόνια, Ανδρούλλα Βασιλείου. Όπως αναφέρει, «ύστερα από 2 χρόνια ταλαιπωρίας, ο αγαπημένος μου Γιώργος έσβησε ήσυχα, στην αγκαλιά της οικογένειάς του, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας».

«Είναι δύσκολο να αποχαιρετήσω αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε ένας εξαιρετικός σύζυγος και πατέρας, ένας άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη και αγάπη για τον τόπο του και τον λαό της Κύπρου», επεσήμανε.

Ο Γιώργος Βασιλείου υπήρξε ο τρίτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τον Σπύρο Κυπριανού· εξελέγη την 21η Φεβρουαρίου 1988 και η θητεία του ολοκληρώθηκε την 28η Φεβρουαρίου 1993.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για την εξεύρεση δίκαιας λύσης στο Κυπριακό, ενώ, επί των ημερών του υπεβλήθη η αίτηση ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αργότερα, επί προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη, ανέλαβε επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας την ευθύνη για την εναρμόνιση και εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου, μία προσπάθεια που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Για αυτό το έργο του, τον Οκτώβριο του 2002, του απονεμήθηκε ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος Αξίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η ανώτατη διάκριση της χώρας.

Ο Γιώργος Βασιλείου γεννήθηκε στην Αμμόχωστο την 20ή Μαΐου 1931. Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στα Πανεπιστήμια της Γενεύης, της Βιέννης και της Βουδαπέστης, από όπου απέκτησε και διδακτορικό τίτλο. Στο Λονδίνο ειδικεύτηκε σε θέματα μάρκετινγκ και έρευνας αγοράς.

Ήταν παντρεμένος με την Ανδρούλλα Βασιλείου, με την οποία απέκτησαν τρία παιδιά, δύο κόρες και έναν γιο.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας εργάστηκε ως οικονομολόγος, διετέλεσε αντιπρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, υπηρέτησε ως λέκτορας και καθηγητής πανεπιστημίου και συνεργάστηκε με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.

Παράλληλα, ανέπτυξε και συγγραφικό έργο, στο οποίο περιλαμβάνεται και το πρώτο βιβλίο για το μάρκετινγκ στον χώρο της Μέσης Ανατολής.

