Επεισοδιακή καταδίωξη στη Βέροια: Χειροπέδες σε τρεις ανήλικους Ρομά που οδηγούσαν κλεμμένο ΙΧ

Στη σύλληψη πέντε Ρομά, δύο 17χρονων, ενός 15χρονου, ενός 19χρονου άνδρα και μίας 29χρονης γυναίκας προχώρησαν χθες σε περιοχή της Βέροιας στην Ημαθία, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, τα ξημερώματα της Τρίτης 13 Ιανουαρίου οι τρεις ανήλικοι εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε όχημα που είχε κλαπεί νωρίτερα και οι άλλοι δύο σε προπορευόμενο όχημα.

Στη θέα των αστυνομικών ανέπτυξαν ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, προκειμένου να διαφύγουν. Λίγο αργότερα ακινητοποιήθηκε το κλεμμένο όχημα και οι τρεις ανήλικοι προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή. Στη συνέχεια εντοπίστηκε ακινητοποιημένο και το δεύτερο όχημα και εντοπίστηκαν και τα άλλα δύο άτομα.

Το κλεμμένο όχημα αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του. Το δεύτερο όχημα ιδιοκτησίας της 29χρονης γυναίκας κατασχέθηκε. Επίσης, σε βάρος του ενός ανηλίκου σχηματίστηκε δικογραφία και για το αδίκημα της παραβίασης περιορισμών διαμονής, καθώς παραβίασε περιοριστικό όρο που του είχε επιβληθεί με Διάταξη του Ανακριτή Βέροιας.