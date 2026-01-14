Η Κίνα αποκαλύπτει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο: Αθήνα–Θεσσαλονίκη σχεδόν σε μία ώρα

Το νέο κινεζικό CR450 έφτασε τα 453 χλμ./ώρα σε δοκιμές και υπόσχεται εμπορική ταχύτητα 400 χλμ./ώρα, αλλάζοντας τα δεδομένα στις μετακινήσεις.

Η Κίνα αποκαλύπτει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο: Αθήνα–Θεσσαλονίκη σχεδόν σε μία ώρα
Ένα ταξίδι 500 χιλιομέτρων, όσο η απόσταση Αθήνα-Θεσσαλονίκη, θα μπορούσε στο μέλλον να ολοκληρώνεται σε λίγο περισσότερο από μία ώρα. Αυτό τουλάχιστον δείχνει το νέο επίτευγμα της Κίνας, η οποία εγκαινίασε πρόσφατα το CR450, το ταχύτερο τρένο που έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα για εμπορική χρήση.

Το νέο υπερταχύ τρένο έφτασε σε δοκιμαστικά δρομολόγια τα 453 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ η προγραμματισμένη εμπορική του ταχύτητα αγγίζει τα 400 χλμ./ώρα. Με αυτόν τον τρόπο ξεπερνά τον προκάτοχό του, CR400, ο οποίος κινείται με 350 χλμ./ώρα και αποτελεί μέχρι σήμερα τη «ραχοκοκαλιά» του κινεζικού δικτύου υψηλών ταχυτήτων.

