Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε πτώμα άνδρα κοντά σε εμπορικό κέντρο
Οι Αρχές αναζητούν την ταυτότητα του νεκρού
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης μετά τον εντοπισμό πτώματος άνδρα σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, το πτώμα εντοπίστηκε λίγο πριν τις 12:00 σε εγκαταλελειμμένο οίκημα επί της οδού Γεωργίου Κατεχάκη, στην ευρύτερη περιοχή της Γιαννιτσών, πλησίον του εμπορικού κέντρου One Salonica.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί έγγραφα που να αποκαλύπτουν την ταυτότητα του νεκρού άνδρα.
Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:41 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Φινλανδία: Νάρκες κατά προσωπικού αποκτά ο στρατός
13:05 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟ ΒΟΥΔΙ» της Ευαγγελίας Γατσωτή στο ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
13:02 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ