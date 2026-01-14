Χειροπέδες σε 38χρονο Τούρκο στην Αττική: Καταζητούνταν με ερυθρά αγγελία της Interpol

Ο 38χρονος υπήκοος Τουρκίας έχει καταδικαστεί στην Τουρκία για ανθρωποκτονία, απειλή, καθώς και κατοχή και μεταφορά όπλων και πυρομαχικών

Χειροπέδες σε 38χρονο Τούρκο στην Αττική: Καταζητούνταν με ερυθρά αγγελία της Interpol
Χειροπέδες σε έναν 38χρονο υπήκοο Τουρκίας πέρασαν το μεσημέρι της Τρίτης (13/01) αστυνομικοί στην Αττική, ο οποίος καταζητούνταν με ερυθρά αγγελία της Interpol για ανθρωποκτονία, μεταφορά όπλων και πυρομαχικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η σύλληψη έγινε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων διακριβώθηκε ότι ο ανωτέρω έχει καταδικαστεί από Αρχές της Τουρκίας για ανθρωποκτονία, απειλή, καθώς και κατοχή και μεταφορά όπλων και πυρομαχικών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διωκόμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Οικονομίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

